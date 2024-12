TARQUINIA - E’ stata indetta una giornata di sciopero da parte dei dipendenti della società Riecam aderenti alla sigla sindacale Usb (Unione sindacale di base). Lo sciopero, salvo eventuale revoca, è previsto per la giornata di venerdì 20 settembre 2024. La società Riecam fa sapere di garantire le prestazioni minime indispensabili prescritte dall'art. 2 L. 146/90. Verranno garantiti i servizi di raccolta e trasporto rifiuti pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private, ospedali, comunità terapeutiche e pulizie di mercati e fiere. «I servizi non effettuati non verranno recuperati - fa sapere la Riecam - ma eseguiti nel corso della successiva turnazione prevista dal calendario. Le isole ecologiche informatizzate saranno attive e sarà possibile conferire secondo gli orari indicati dal calendario. Resta a disposizione di tutti gli utenti l'Isola ecologica presidiata in via Porto Clementino (Lido), aperta dalle 9 alle 22, dove poter conferire i rifiuti correttamente differenziati».

