TARQUINIA - Hanno agito tra le 24 e le 7 del mattino, facendo man bassa di abiti e accessori firmati per un valore di oltre 70mila euro.

I ladri sono tornati al centro commerciale Top 16 di Tarquinia che ancora una volta mostra le sue criticità in tema di sicurezza per le attività.

Un colpo da maestri, e non è la prima volta, messo a segno lasciando presagire di conoscere bene il negozio ma anche la tecnologia, visto che i malviventi sono riusciti a disattivare tutti i sistemi di allarme e le relative app sul telefono dei proprietari.

A lanciare l’allarme, domenica mattina, è stata la donna delle pulizie che ha trovato un foro sulla vetrina d’ingresso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri si sarebbero introdotti dall’ingresso e sarebbero poi fuggiti dalle porte antipanico. Diversi i tentativi di furto anche in altri negozi del centro, che non sarebbero andati in porto, forse perché disturbati.

Ed ora i commercianti tornano a chiedere più controlli e maggiore sicurezza.

