TARQUINIA – Taglio del nastro con il sindaco Francesco Sposetti. E’ stato inaugurato oggi a Tarquinia, in strada provinciale Porto Clementino, il nuovo supermercato Conad: un punto vendita che pone grande attenzione su efficienza, sostenibilità e valorizzazione dei reparti freschi e freschissimi e delle eccellenze della tradizione laziale.

Il negozio vanta un assortimento ampio e profondo nei suoi reparti principali con grande attenzione alle specialità del territorio, anche grazie ad un’area dedicata alla selezione di eccellenze locali de “I Nostri Ori”, che ospita prodotti quali le porchette e salsicce dell’alta Tuscia, i prodotti del caseificio Pannucci di Tarquinia e il pane cotto a legna di Monte Romano.

Inoltre, per garantire una spesa completa, sono presenti tutti i reparti: l’ortofrutta con una vasta gamma di prodotti freschi e particolare attenzione al localismo dell'Alta Tuscia, nota per la sua ricca produzione agroalimentare; la pescheria con banco assistito ricco di pescato locale, che garantisce freschezza e qualità; la macelleria con ampia scelta di carni locali e pronti a cuocere, serviti anche al banco; la gastronomia con la cucina interna che giornalmente prepara piatti caldi e freddi della tradizione laziale, disponibili anche su ordinazione, inclusi polli cotti e pizze. Completano l’offerta una cantina vini con numerose etichette locali, affiancate da referenze nazionali e l’area healthy con prodotti biologici, proteici, vegani e senza glutine.

"Siamo felici di portare questa grande opportunità nella storica città di Tarquinia, dove siamo presenti con Conad fin dal 1985. Un supermercato che ha come obiettivo quello di essere sempre più un punto di riferimento per una spesa completa, di qualità e conveniente, offrendo un punto vendita con un assortimento ampio, sostenibile ed efficiente. – dichiarano Azzurra e Giorgio Bicchierini soci Conad Nord Ovest – Con la nostra squadra, siamo pronti ad accogliere la clientela nel nuovo Conad di Tarquinia, per offrire loro la possibilità di accedere a molteplici servizi e beneficiare di un’offerta che valorizza i prodotti freschi e freschissimi e la tradizione locale”.

In linea con l'impegno della cooperativa verso un futuro sempre più green, il nuovo punto vendita è molto attento alla sostenibilità ed è dotato di soluzioni all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale, tra cui: i pannelli solari per l’autoproduzione di energia pulita, l’impianto di refrigerazione di ultima generazione che consente un notevole risparmio energetico, il sistema di illuminazione a Led e le etichette elettroniche, che garantiscono efficienza nella gestione e riducono lo spreco della carta.

Il nuovo Conad di Tarquinia, che si estende su oltre 1.000 mq, è situato in una zona commerciale, conta 21 nuovi addetti tutti neoassunti, dispone di 6 casse tradizionali e di un ampio parcheggio all’esterno. Inoltre, offre numerosi servizi ai clienti, tra cui l’accettazione dei buoni pasto, le colonne di ricarica per auto elettriche, il pratico servizio di spesa online Hey Conad nella modalità "Ordina e Ritira", Wi-Fi gratuito, pagamento di bollettini e consente l’accesso agli animali di piccola taglia tramite gli appositi carrelli.

Il punto vendita è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 20:00.

Per celebrare l'apertura, sono previste promozioni speciali, incluso uno sconto del 20% su tutta la spesa fino a domenica 2 febbraio.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,3%, Piemonte, con quota di mercato al 5,8%, Liguria, con quota di mercato al 10,8%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,1%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,2% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 20,0%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 499.750 mq di superficie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA