TARQUINIA - Nuovi uffici comunali al Lido di Tarquinia. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nei giorni scorsi con il taglio del nastro nella struttura situata lungo via di Porto Clementino che è stata acquistata dall'amministrazione nel gennaio 2023.

«Il nostro obiettivo è quello di garantire un servizio in loco agli ormai numerosi cittadini che risiedono al mare - spiega il sindaco Giulivi - L'immobile è costato 150mila euro e i lavori di ristrutturazione hanno riguardato il rifacimento con messa a norma degli impianti, lavori edili e sostituzione infissi con pergolata esterna su due lati per un importo totale di 280mila euro. Gli uffici, moderni e funzionali, ospiteranno i distaccamenti di anagrafe, ufficio agricoltura e punto informazioni. Il tutto rientra in un quadro più ampio di avvio alla destagionalizzazione del lido, nell'ottica di rendere fruibili tutte le strutture a servizio della cittadinanza per tutto l’arco dell’anno».

