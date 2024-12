TARQUINIA - L’emozione è ancora intensa per Leonardo Sileoni, che di recente si è trovato catapultato in cattedra all’Istituto “V. Cardarelli“ di Tarquinia nella classe 5A del Turistico grazie al mirato lavoro della Professoressa Anna Maria Maffei, che sempre di più cerca di coinvolgere gli alunni guardando anche al di fuori dell’aula, per una pronta e più consapevole scelta lavorativa futura.

Già alunno dell’Istituto del corso Programmatori, Leonardo si è diplomato nel 2019 ed è venuto ad offrire la sua esperienza come forma di orientamento per i discenti. Leonardo ha aperto la sua attività di assistenza informatica -Leotech- proprio nel 2020, forte della sua preparazione ma ancor più della sua passione: il web, infatti, è il suo mondo.

Subito si è trovato a dover fronteggiare il lock-down: mentre molte aziende sono state costrette alla chiusura, la peculiarità del suo lavoro gli ha permesso di continuare ad operare proprio perché ritenuta “necessaria”, come significativa è stata anche la sua grande disponibilità con i clienti. Tuttavia una riduzione del mercato si è manifestata come scontata e inevitabile: per questo motivo Leonardo si è trovato a rivedere i costi di gestione e le spese sacrificabili, senza rifiutarsi mai di prestare aiuto ai suoi clienti, continuando così a portare avanti un sogno coltivato da tempo. Insieme a quanto aveva appreso proprio tra i banchi di questa scuola, l’impegno, la dedizione e la professionalità lo hanno premiato. Nonostante le forti difficoltà è riuscito a crearsi e mantenere una propria clientela e oggi è un punto di riferimento nel settore locale. Numerose le domande rivolte a Leonardo dalla classe, catturata dal racconto e presa dal fervore dello stesso: l’inizio, l’idea, la forza per sostenerla, le difficoltà superate, la gestione. La risposta del giovane imprenditore è stata quella di ribadire quanto sia importante la formazione, quanto quelle lezioni, al tempo a tratti un po’ tediose, gli siano tornate utili nelle difficoltà, nella gestione fiscale e amministrativa della sua attività e ovviamente credere nei sogni profondamente, come canta Vecchioni: ”...sogna, ragazzo, sogna...” L’applauso finale dei discenti ha confermato quanto sia stata gradita la testimonianza di Leonardo che, al termine dell’incontro, è stato accompagnato dalla dirigente Laura Piroli ad una visita nella scuola che lo ha visto crescere e formarsi».

