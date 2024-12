TARQUINIA - La Tuscia è pronta ad accogliere il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che sarà presente oggi, giovedì 30 maggio alle ore 16, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Tarquinia. Insieme al sindaco Alessandro Giulivi, candidato per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative, il ministro incontrerà e renderà merito ai volontari delle associazioni di protezione civile del territorio. All’evento saranno presenti rappresentanti delle istituzioni come il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Protezione civile della Camera, Daniele Sabatini capogruppo Fdi in Regione Lazio, Giulio Zelli presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente in consiglio regionale, i sindaci del territorio e Antonella Sberna, candidata Fdi alle prossime elezioni europee. Subito dopo la cerimonia, la delegazione istituzionale si sposterà alla sede della Protezione civile comunale di Tarquinia, per visitare il Centro del Coordinamento regionale Aeopc Italia, dove saranno presenti diverse associazioni dei volontari della protezione civile del litorale, del Viterbese e della zona nord della provincia di Roma.