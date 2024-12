TARQUINIA - Il mercato settimanale tornerà nel centro storico. Con la delibera di giunta 175 del 24 ottobre 2024, il Comune di Tarquinia ha avviato l’iter per riportare a piazza Giacomo Matteotti e a piazza Trento Trieste il mercato del mercoledì, che attualmente si tiene a via Ugo La Malfa e via Palmiro Togliatti. «Il ritorno del mercato nel centro storico – afferma l’assessore al commercio Andrea Andreani – sarà un momento importante per la città, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche per rivitalizzare il centro urbano, all’interno della cinta muraria”. La scelta del Comune di Tarquinia fa seguito alle richieste degli ambulanti, emerse nel corso di una serie di incontri, in cui hanno sottolineato le problematiche dell’attuale sede in via Palmiro Togliatti e via Ugo La Malfa, e persegue l’obiettivo di dare un nuovo impulso economico al centro storico. «Era un impegno preso in campagna elettorale dalla coalizione con i cittadini che sarà rispettato – afferma il sindaco Francesco Sposetti –. Dopo la delibera di giunta seguiranno tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi necessari all’attuazione del progetto, che terrà in considerazione dei cambiamenti nella composizione del mercato avvenuti nel corso degli anni».

Nella proposta di deliberazione predisposta dal settore 8 si ricorda la precedente divisione del mercato in due distinte aree e la successiva ordinanza sindacale, n. 19 del 22/05/2020, con la quale era stato riunito il mercato in via sperimentale all’interno delle aree pubbliche di via Palmiro Togliatti e via Ugo La Malfa. Le numerose richieste da parte degli operatori, emerse anche a seguito degli incontri avuti con l’amministrazione comunale, hanno però portato l’amministrazione Sposetti a predisporre l’ennesimo cambiamento con il ritorno nel centro storico. Gli operatori hanno infatti rappresentato la necessità di uno spostamento, comunque unitario, del mercato settimanale del mercoledì, «ritenendo insoddisfacenti i risultati emersi all’esito del periodo sperimentale» ed hanno quindi proposto la ricollocazione del mercato all’interno del centro storico. Tra le considerazioni dell’amministrazione comunale c’è anche «la notevole riduzione delle dimensioni del mercato, passato da circa 35 a circa 20 operatori a causa di svariate cessazioni e decadenze delle preesistenti autorizzazioni» Prevista in delibera la predisposizione di un’idonea planimetria dell’area mercatale in piazza Matteotti, piazza Nazionale, piazza Trento e Trieste ed eventualmente delle vie attigue, mediante apposito incarico per lo studio e la realizzazione di elaborati documentali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA