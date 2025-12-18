TARQUINIA - Prosegue con un’ampia partecipazione di pubblico “Tarquinia Deliziosa – La Fabbrica di Cioccolato”, l’iniziativa natalizia che sta animando il centro storico di Tarquinia con laboratori dedicati a bambini e famiglie. Le prime due giornate di attività hanno registrato turni completi e un forte coinvolgimento dei più piccoli, confermando il successo di un format che unisce manualità, creatività e scoperta del mondo del cacao in chiave educativa e ludica.

Nuovi laboratori creativi con CioccoTuscia all’Ex Monte di Pietà

Il programma entra ora nella sua seconda settimana con nuovi appuntamenti ospitati presso l’Ex Monte di Pietà, al palazzo comunale in piazza Matteotti. Sabato 20 dicembre è in calendario il laboratorio “La Casetta di Pan di Zenzero”, durante il quale i partecipanti, guidati dai cioccolatieri di CioccoTuscia, potranno realizzare e decorare la tradizionale casetta natalizia lavorando su biscotto e cioccolato. I turni sono previsti alle ore 16, 16,30, 17 e 17,30, con gruppi a numero chiuso per garantire un’esperienza curata e attenta a ogni bambino.

“I biscotti dell’Albero” e l’animazione itinerante con Willy Wonka

Domenica 21 dicembre proseguono anche gli appuntamenti dedicati alla pasticceria natalizia con “I biscotti dell’Albero”, laboratorio guidato dalla chef Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food. L’attività si svolgerà sempre all’Ex Monte di Pietà con turni alle ore 16, 16,45 e 17,30. Tutti i laboratori sono a numero chiuso e prevedono prenotazione obbligatoria tramite l’Infopoint Tarquinia al numero 0766 849 282.

A completare il programma della seconda settimana, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, dalle 16,30 alle 18,30, il centro storico sarà animato dall’arrivo di Willy Wonka, protagonista di un’animazione itinerante per bambini che, tra giochi e quiz a premi, attraverserà piazza Cavour e piazza Matteotti. Un momento di intrattenimento pensato in collaborazione con Konsu Animazione per coinvolgere famiglie e visitatori, in continuità con il tema della “Fabbrica di Cioccolato” che caratterizza l’intera manifestazione. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Viva Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio e di Arsial, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione della Pro Loco Tarquinia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA