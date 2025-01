TARQUINIA - La Casa di Babbo Natale dell’associazione culturale Viva Tarquinia saluta le feste con un ottimo riscontro di pubblico. La magica dimora di Babbo Natale ha attratto famiglie, gruppi di amici e turisti che hanno avuto l'opportunità di immergersi nell'incantevole atmosfera delle festività, in un luogo ricco di sorprese, emozioni e tradizione. L’installazione, realizzata nei locali di via dei Granari a pochi passi da piazza Duomo, ha offerto un viaggio indimenticabile nel cuore del Natale: dal freddo e innevato Polo Nord al caldo e colorato giardino delle renne con la slitta e alla fabbrica dei giocattoli con gli gnomi e il simpatico elfo Teo. E poi un tuffo nella cucina di Babbo Natale, con il camino. Quindi la stanza dove Babbo Natale ha accolto i bambini, che hanno potuto imbucare le loro letterine per spedirle al Polo Nord. Le luci, la musica e i profumi hanno reso l’esperienza unica, regalando ai visitatori un’atmosfera che li ha trasportati in un mondo fiabesco.

«Siamo felici di aver contribuito a rendere le feste di tante famiglie ancora più speciali – afferma la presidente dell’associazione culturale Viva Tarquinia Maria Antonietta Valerioti -. Il successo ottenuto è il risultato di un lavoro di un gruppo di volontari: Stefania Ziccardi, Francesca Calamita, Fabrizio Fabbrizi, Cesare Bendotti, Antonio Natali, Giancarlo Orrù, Michela Merini, Emanuela Razzi e Sandro Jacopucci. Ringraziamo il Comune di Tarquinia; i volontari dell’Aeopc; Luigi Calamita della libreria Vecchi Ricordi per averci prestato centinaia di libri che hanno adornato gli scaffali; Stefano e Roberto Todini, per aver messo a disposizione il camino; Primo Andreini, presidente della Pro loco Tarquinia, che ha realizzato la cappa e ne ha poi curato l’assemblamento. Infine, rivolgiamo un grande grazie al nostro bravissimo Babbo Natale, Vittorio Sensi».

