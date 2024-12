TARQUINIA - Il consigliere comunale Alberto Tosoni ha presentato una mozione che punta a valorizzare il ricco patrimonio storico, archeologico, culturale di Tarquinia in occasione del Giubileo del 2025. L'obiettivo è quello di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori e di promuovere lo sviluppo economico del territorio.

«Il Giubileo rappresenta un’opportunità unica per far conoscere al mondo la bellezza di Tarquinia», ha dichiarato Tosoni.

«Con questa mozione intendiamo mettere in campo una serie di azioni concrete per migliorare la ricettività, i collegamenti e la promozione del nostro territorio», spiega Tosoni. La mozione prevede la creazione di un tavolo di concertazione permanente con la partecipazione di tutte le parti interessate, la realizzazione di un piano di marketing territoriale, il miglioramento della ricettività e dei collegamenti con Roma, la valorizzazione del patrimonio culturale e religioso, e la promozione di Tarquinia a livello nazionale e internazionale.

«È fondamentale coordinare gli sforzi di tutti gli attori coinvolti per massimizzare i benefici del Giubileo», sottolinea Tosoni. «Solo lavorando insieme potremo trasformare questa grande occasione in una opportunità di crescita per tutta la comunità».

Tra le azioni previste dalla mozione, vi è anche la richiesta di reperire fondi dai capitoli cultura e turismo del bilancio comunale di Tarquinia, nonché dai fondi messi a disposizione dalla Commissione speciale Giubileo 2025 istituita presso la Regione Lazio e presieduta dall’on. Giorgio Simeoni, al quale è stata presentata l’iniziativa dallo stesso Tosoni.

«Mi auguro- conclude il consigliere - che la mozione venga accolta con favore dal consiglio comunale, così come già lo è tra i molti cittadini e operatori turistici, che vedono nel Giubileo una grande occasione per far conoscere al mondo la bellezza e l’importanza storica di Tarquinia».

