TARQUINIA – Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti ha firmato il decreto con il quale dispone l’ampliamento delle deleghe già assegnate agli assessori nel momento della composizione della giunta. Il nuovo decreto del 17 marzo è stato varato al fine di «poter rendere l’amministrazione più efficiente - è scritto nel documento - attenta alle problematiche di una città complessa come Tarquinia e capace di proporre soluzioni idonee a migliorare l’attività di governo e la realizzazione del programma politico» . L’obiettivo è quello di «rendere ancora più efficace l’azione amministrativa» e assicurare «che la giunta realizzi al meglio le proprie competenze, svolgendo pienamente il ruolo propositivo e di referente nei confronti del sindaco».

Il decreto prevede per l’assessore Sandro Celli, già titolare di Lavori pubblici e manutenzione, Igiene e verde pubblico e Sport, anche la delega al Turismo; mentre all’assessora Sara Corridoni, oltre alla Pubblica istruzione è stata affidata la delega alle Politiche giovanili. Andrea Andreani si occuperà anche di Demanio e patrimonio, Transizione verde e Comunicazione, oltre alle già assegnate deleghe alle Attività produttive, Commercio ed Artigianato, Bilancio e Innovazione. All’assessora Monica Calzolari la delega ai Beni culturali e paesaggistici, Ambiente e Benessere animale, oltre alle già assegnate deleghe alle Aree archeologiche, Biblioteca comunale e Archivio storico. L’assessore Enrico Leoni mantiene il vicesindaco e le Politiche sociali e i Servizi cimiteriali, senza ulteriori aggiunte. Resta invece in capo al sindaco la delega all’Urbanistica, non ancora assegnata.

