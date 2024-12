TARQUINIA - Tarquinia festeggia San Giovanni con un intenso programma di eventi per celebrare il santo patrono della parrocchia e dei Cavalieri di Malta.

Fino a questa sera, alle 18, la chiesa di San Giovanni ospita la Santa Messa con omelia e preghiere in preparazione alla festa del santo precursore.

Da domani, sabato 22 giugno, i festeggiamenti entrano nel vivo: alle 17 passaggio nelle vie del centro della processione, degli Sbandieratori di Orte, quindi alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Mons. Gianrico Ruzza.

Al termine della messa, via alla Processione di San Giovanni Battista, preceduta dagli sbandieratori di Orte, dalle associazioni ecclesiali e dai Cavalieri di Malta: il corteo, con la musica della Banda Giacomo Setaccioli, percorrerà piazza San Giovanni, via Roma, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via XX Settembre, via Umberto I, via Roma per tornare a piazza San Giovanni, dove si terrà la benedizione.

Si prosegue domenica 23 giugno con le Sante Messe alle ore 8,30; 9,30, 11 e 18: durante quest’ultima celebrazione, Primi Vespri di San Giovanni.

Chiusura infine, lunedì 24 giugno, con la festa liturgica di San Giovanni, prima, alle 18, con la Santa Messa cantata, quindi con l’estrazione della lotteria in premi. Infine, da pomeriggio a sera, tradizionale Lumacata di San Giovanni.