TARQUINIA – Tragedia a Tarquinia: è morta la consigliera regionale Valentina Paterna.

La giovane esponente di Fratelli d’Italia si è spenta questa sera.

Da tempo combatteva contro un male, al quale lei ha cercato con ogni forza di tenere testa, senza mai rinunciare al suo sorriso contagioso.

Una notizia che ha gettato nello sconcerto l’intera comunità di Tarquinia, che in poco tempo ha appreso della tragedia inaspettata.

Da diverso tempo Valentina Paterna era legata al medico Alberto Riglietti, assessore comunale, candidato alla presidenza dell’Università Agraria di Tarquinia.

Il sindaco Alessandro Giulivi e tutta l’amministrazione comunale si sono stretti attorno a Riglietti.

Valentina Paterna aveva solo 42 anni. Coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia di Tarquinia dal 2020 era diventata consigliera regionale nel 2023. Alla Pisana ricopriva la carica di presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente.

Attrice professionista, Valentina Paterna ha raccolto grandi consensi per il suo carattere empatico.

Il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi ha proclamato il lutto cittadino. La camera ardente sarà allestita nella sala consiliare del Palazzo Comunale dalle ore 11 alle ore 21 di oggi 27 marzo.

Le esequie saranno celebrate dal Vescovo S.E. Gianrico Ruzza domani 28 marzo alle ore 11 nella Cattedrale di S. Margherita (Duomo) in Tarquinia.

Bandiere a mezz'asta sul palazzo della giunta regionale in segno di lutto e attività sospese per due giorni.

Tanti i messaggi di cordoglio diffusi in ogni dove.

Esprime grande dolore anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa, a soli 42 anni, di Valentina Paterna, esponente di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale del Lazio – scrive la premier su Facebook - Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e portato avanti le istanze del territorio e dei cittadini con determinazione e onestà. Mi stringo al dolore della famiglia, di Alberto, della comunità di Tarquinia e di tutta Fdi. È stato un onore conoscerti e condividere con te tante battaglie politiche, rimarrai sempre con noi. Ciao Valentina».

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: "Sono profondamente addolorato per la sua scomparsa. Una donna forte, coraggiosa, piena di vita. A nome di tutta la Giunta, le più sentite condoglianze alla famiglia, alla comunità di Tarquinia e al suo gruppo consiliare".

Il Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Città di Tarquinia, si stringe intorno al dolore della famiglia. «La perdita di una giovane donna così impegnata e legata alla sua comunità è un colpo profondo per tutti e, nel dolore di questo momento, sappiamo che per onorare la sua memoria dobbiamo mantenere vivi il suo spirito di servizio e la sua voglia di vita. Tarquinia perde una Donna forte, esempio di passioni, correttezza, garbo, coraggio e determinazione. Il suo contributo al servizio della nostra Città lascia un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e collaborare con lei. La proclamazione del lutto cittadino è un atto doveroso e fortemente voluto per rappresentare il cordoglio dell’intera Città. A Dio Valentina, non smetteremo mai di ricordarti con infinito affetto e immenso rispetto».

“Valentina non c’è più”, l’annuncio dell’onorevole Mauro Rotelli - Una donna, una ragazza sempre forte che, nonostante la lotta contro la malattia, non ha mai fatto mancare l’impegno, il suo sorriso e i suoi occhi risplendevano in ogni circostanza. Una perdita enorme. Ora ci stringiamo alla sua famiglia, ad Alberto e a tutta la comunità di Tarquinia: la sua comunità”.

“Questa sera è venuta a mancare la consigliera Valentina Paterna - l’annuncio anche del presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma – In questi mesi ci ha regalato il suo sorriso, la sua forza e il suo coraggio, anche nei momenti più difficili. Il consiglio regionale si unisce al dolore dei familiari per la sua scomparsa”.

"La scomparsa dell'on. Valentina Paterna consigliere regionale del Lazio, è una notizia terribile che mi colpisce profondamente – le parole della consigliera comunale di Tarquinia Arianna Centini (Udc) – Seppure da posizioni politiche diverse ho sempre avuto modo di confrontarmi con Lei in maniera leale e corretta. Un'avversaria appassionata e sincera, una persona perbene. Mi stringo al dolore della famiglia, del compagno e della sua comunità politica ai quali vanno le mie più sentite condoglianze. A Dio Valentina”.

Anche Forza Italia Tarquinia esprime cordoglio per la prematura scomparsa della consigliera regionale: «È una perdita enorme per la Città di Tarquinia. Valentina è stata una collega con cui era sempre piacevole confrontarsi, persona umile e pronta al dialogo in qualsiasi momento. Una figura che ci mancherà molto. Alla sua famiglia, all’amico Alberto Riglietti ed all’intera comunità di Fratelli d’Italia giungano le nostre più sentite condoglianze».

«La scomparsa dell’amica e collega Valentina Paterna lascia un dolore terribile. Donna forte, che ha coniugato impegno politico e istituzionale nonostante la continua lotta alla malattia. Caparbia e sempre sorridente alla vita, lascia un vuoto incolmabile – le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini - È una perdita che ci tocca nel profondo. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia, ad Alberto e a tutti coloro che le vogliono bene. A loro vanno le mie più sincere condoglianze, personali ed istituzionali».

I consiglieri regionali di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili ne ricordano la gentilezza e il garbo: «Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Valentina Paterna, consigliera regionale di Fratelli d’Italia e già consigliera comunale a Tarquinia. Di Valentina ricorderemo il garbo, la gentilezza e il grande amore per il territorio. Con particolare commozione, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e inviamo sincere condoglianze al suo compagno Alberto, alla sua famiglia e alla sua comunità politica».

"Mi stringo al cordoglio della famiglia e della comunità politica di Fratelli d'Italia per la prematura e dolorosa scomparsa di Valentina Paterna, una giovane e brava consigliera che, nonostante il suo male, non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo contributo politico per migliorare le esigenze dei cittadini e dei territori della Tuscia. Un forte abbraccio alla famiglia per la tragica scomparsa che ci colpisce e ci rattrista" , così in una nota il deputato di Fi Francesco Battistoni.

"A nome dell’amministrazione comunale tutta, esprimo il profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina Paterna. Con lei perdiamo una personalità che amava intensamente il territorio e dava un senso autentico al suo impegno in politica. Siamo vicini ai suoi cari in questo momento così doloroso", le parole del sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

Toccanti le parole del sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri: «Valentina Paterna era una persona solare. Seria, disponibile, appassionata. Nonostante la malattia l’avesse colpita così giovane, non si è tirata mai indietro rispetto al suo impegno politico e istituzionale, dedicandosi corpo e anima sia al ruolo nel consiglio regionale del Lazio, sia a quelli di consigliere comunale e coordinatrice di Fratelli d’Italia nella sua Tarquinia. Valentina Paterna è stata un esempio per tutti fino al suo ultimo giorno. Un esempio di forza incredibile, di enorme coraggio nell’affrontare le difficoltà e di grande amore per la vita, perché il suo sorriso aperto e contagioso non è mai mancato neanche quando il male l’aveva colpita duro. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto enorme tra chi l’ha conosciuta e apprezzata e nella grande comunità di Fratelli d’Italia. Valentina amava da sempre concludere ogni suo intervento con una citazione, quindi non posso che affidare il mio saluto ai versi immortali di Ugo Foscolo: “Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”. Certamente Valentina resterà viva nei cuori di tutti noi. Un abbraccio e sentite condoglianze alla famiglia e ad Alberto, suo compagno di vita. Ciao Valentina, che la terra ti sia lieve».

A nome di tutti i moderati, Sergio Caci, commissario della provincia di Viterbo, esprime profondo cordoglio e dispiacere: «La scomparsa di Valentina Paterna lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Valentina era una persona di grande valore, sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri. Il suo impegno e la sua dedizione saranno ricordati da tutti. In questo momento di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Valentina e alla comunità di Tarquinia, porgendo loro le nostre più sincere condoglianze».

«A nome mio e del circolo territoriale "Giorgio Almirante" di Fratelli d'Italia Civitavecchia esprimo dolore e cordoglio per la prematura scomparsa di una nostra carissima amica, Valentina Paterna, coordinatrice di Fratelli d'Italia Tarquinia e consigliere regionale del Lazio – le parole di Paolo Iarlori - coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia A Dio Valentina, non dimenticheremo mai il tuo splendido sorriso, la tua energia, il tuo coraggio e la tua passione per la politica al servizio del nostro territorio e della nostra comunità. Sentite condoglianze all'amico Alberto Riglietti ed a tutti i familiari, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore».

La sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli e tutta l’amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia, agli amici e alla comunità di Tarquinia: «Valentina era un esempio di grande determinazione, che ha saputo trasmettere con il suo entusiasmo nell’attività politica e nel continuo dialogo con la cittadinanza. Un impegno che ha portato avanti nonostante la malattia, nella speranza che il ricordo del suo lavoro possa offrire conforto e ispirazione per il futuro».

Struggenti le parole affidate ai social dell’amica del cuore, Elisa Zanobbi: «Amica mia, mi trovo a scrivere queste due righe per te, vorrei tanto potertele dire a voce, proprio ora che è tardi, proprio ora che ci separa un abisso, ora che cammini tra le stelle, ma si sa che l’uomo è stupido, ed io in particolar modo. Volevo dirti che sono scioccata, annegata in un mix di sentimenti, sommersa di dispiacere, di rabbia, dai sensi di colpa, sono incredula. Allo stesso tempo però sono tanto grata alla vita, a questa vita ....e tu diresti subito:" la vita? Questa gran signora? Si paga a ore come una puttana! È così cara, che è un lusso averla tua!!" Intonando la canzone di Renato Zero, uno dei nostri cantanti preferiti, ed avremmo sorriso. Dicevo che sono grata, per aver avuto il privilegio di trascorrere i migliori anni della mia vita con te. Quando ti ho conosciuta eravamo poco più che bambine, tu biondissima, capelli lunghi, appena ho visto quegli occhi belli come il mare, è stato un attimo, è nato subito qualcosa di nobile e profondo. Un’amicizia cresciuta giorno dopo giorno, sul muretto di Sant' Antonio, sul motorino (ovviamente senza casco), in due, anzi tre, con noi c era anche il caro Umberto a vigilare. Con te ho fatto le cose più strane, tipo portare un gattino da allattare nello zaino a scuola, oppure fare la respirazione con massaggio cardiaco ad una tartaruga, fare scherzi ai camionisti sull’autostrada mentre si andava a Montecarlo, comprare centinaia di cazzate al Discoring, da Stamberie, lo shopping al Panda, le serate al Dilas, i primi cellulari ... cantare a squarciagola Masini, Nek ,gli U2 in particolare "With or whithout you " la nostra canzone, quella che ci lega, che ancora oggi, se sentita per caso, ci faceva telefonare subito per dircelo, per sentirci. Ho avuto il privilegio di dormire nel tuo letto, di fare il bagno con te nella tua vasca reale, di festeggiare insieme i tuoi 18 anni , i miei, di accompagnarti alla scuola di recitazione a Roma...Poi la patente, i primi giri in macchina sul tuo Vitara. Quando mi hai portato da Carnevali a vedere il tuo vestito da sposa, poi la serenata, il matrimonio da favola , poi il mio ecc ecc ...Ecco che si è diventate grandi ,troppo, e tutti i problemi si sono amplificati, tante le vicissitudini, la quotidianità che ci ha un po’ allontanate ma mai separate... tu, nonostante tutto hai dimostrato di essere sempre la numero uno, una fuoriclasse in tutto, nonostante le mille sofferenze ti sei sempre contraddistinta, nel cinema, nel lavoro, in politica raggiungendo vette inimmaginabili, addirittura ti sei beccata la dedica del presidente del consiglio in persona! Cioè!! Ci sei sempre stata per tutti, anche nella malattia, quella subdola bastarda che tu hai affrontato da signora, da vera leonessa, ironica come sempre, c è tanto da imparare da te , mentre io mi sono dimostrata una pecora, non ho saputo starti vicino, il terrore nel chiederti come era andata ad ogni visita , la mia paura di disturbare sempre, ed è qui che nascono i miei sensi di colpa , ma credimi ho ingenuamente creduto di avere più tempo. Perdonami. Pero' hai capito come? Non so se mi sono spiegata, io questa vita non la posso solo odiare e maledire ,la devo anche ringraziare per il dono che mi ha fatto facendoci incontrare, per il privilegio che ho avuto diventando tua amica, e la devo ringraziare per ieri, perché mi ha permesso di salutarti per l’ultima volta , ieri ci siamo date quel bacio che porto dentro l’anima per sempre. Spero di rincontrarti cara mia ,lo spero tanto. Vola alto tesoro. Tra mille foto, scelgo sempre questa, fatta nella casetta delle foto istantanee ,un pomeriggio di tanti anni fa alla Scaglia, ma che ricordo come fosse oggi. Ti voglio bene amica mia».

“È con profonda tristezza che ho appreso la notizia della scomparsa di Valentina Paterna, giovane e capace consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. Con tenacia e passione ha portato avanti il suo impegno politico ed istituzionale, dando degna rappresentanza alla sua Tarquinia e all’intera provincia, che oggi e per sempre ne ricorderanno il sorriso e l’entusiasmo. Mi unisco in questo triste giorno al compagno, ai familiari, alla sua comunità politica e a quanti oggi piangono la sua prematura scomparsa”, le parole dell’ex senatore Umberto Fusco.

«Abbiamo appreso della triste notizia della scomparsa della consigliera regionale Valentina Paterna, giovanissima figura di spicco del panorama politico locale – affermano dal coordinamento provinciale di Viterbo Lega – Ci uniamo al dolore della famiglia e delle persone a lei più care per la drammatica perdita. Abbiamo visto Valentina solcare fiera gli ultimi anni della sua breve vita con il suo splendido sorriso e la passione immutata, nonostante la malattia, per una delle cose che certamente amava di più: la politica. Il suo impegno, la sua determinazione, il suo attaccamento alla Tuscia ci consegnano un collage di bellissimi ricordi che definiscono la sua figura istituzionale pubblica e che sicuramente conserveremo con grande affetto e stima».

“Esprimo a nome mio e di tutta la Coldiretti Lazio, il cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina Paterna, consigliera regionale e Presidente della Commissione Agricoltura alla Regione Lazio. Una donna forte, che non ha mai fatto mancare il suo impegno. Perdiamo una persona dalle grandi capacità e legata a solidi valori”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. “Valentina – prosegue - nonostante la sua malattia, contro la quale ha combattuto con grande coraggio, è sempre stata molto presente e lo ha fatto con una estrema determinazione. Con lei abbiamo avuto sin da subito un confronto costante. Ha mostrato una grande sensibilità alle difficoltà segnalate dal mondo agricolo, rispondendo alle nostre istanze con impegno ed onestà. La ricorderemo per la sua tenacia e il suo sorriso, sempre presente anche nei momenti più bui. E’ una perdita enorme per tutti noi, per la comunità di Tarquinia, per le istituzioni e naturalmente la sua famiglia, alla quale ci stringiamo, esprimendo la nostra vicinanza e il nostro affetto, in un momento così triste per tutti noi”.

"Siamo profondamente scossi per la scomparsa della nostra stimata collega in Consiglio regionale, Valentina Paterna. Il Gruppo Lega si unisce al cordoglio per questa perdita che ha lasciato un vuoto nel nostro cuore. Sarà ricordata non solo per il suo impegno instancabile e la dedizione al servizio pubblico, ma anche per la sua gentilezza e la sua lealtà. In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia di Valentina, alla Comunità di Tarquinia e al Gruppo di Fratelli D’Italia. Che possa riposare in pace”. È quanto dichiara in una nota Laura Cartaginese, Presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio.

Giovanni Corona Commissario FI Montalto di Castro: «Una pagina triste ed una perdita immensa per Tarquinia e la Tuscia. E’ piombata come un macigno la notizia che la consigliera regionale Valentina Paterna è scomparsa prematuramente In questa prima parte di mandato Rocca in Regione Lazio abbiamo potuto apprezzarla per la sua costante presenza e continua vicinanza al nostro territorio, Valentina mancherà a tutti: alla sua famiglia, ad Alberto Riglietti ed agli amici di Fratelli d’Italia giungano le mie più sentite condoglianze e quelle dell’intera comunità di Forza Italia Montalto».

«Forza Italia - Provincia di Viterbo esprime sincero dolore e profondo cordoglio per la scomparsa prematura della consigliera regionale Valentina Paterna – ha detto Giuseppe Fraticelli, Vicesegretario vicario di Forza Italia - Provincia di Viterbo – Nella sua esperienza politica e amministrativa, Valentina ci ha insegnato cosa significa mettere competenza e passione a servizio della propria comunità locale di riferimento. In questi ultimi mesi, invece, Valentina ci ha mostrato cos’è la forza, il coraggio e la determinazione di andare avanti anche nei momenti più difficili. Oggi non solo la Tuscia, ma tutto il Lazio, perdono una grande donna e una politica sincera. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Fratelli d’Italia giungano le sentite condoglianze di Forza Italia».

«È con grande tristezza e profonda commozione che ho appreso della prematura scomparsa della consigliera regionale Valentina Paterna –

le prime parole di Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo - Con Valentina ci siamo sentiti proprio la scorsa domenica in occasione delle elezioni provinciali tramite dei messaggi su WhatsApp. Di lei ci mancherà soprattutto il suo tratto caratteriale fatto di grande umanità, profonda sensibilità e soprattutto di quella umiltà non comune a chi riveste ruoli istituzionali anche di prim’ordine. Abbiamo avuto modo di collaborare su varie vicende riguardanti le scuole superiori di Tarquinia e non solo e non è mai mancata da parte sua una parola di sostegno o la volontà di affrontare i temi con un approccio critico e aperto al contributo degli interlocutori. Nella sua esperienza politica e amministrativa, Valentina ha sempre servito con attenzione la sua comunità locale di Tarquinia e la Tuscia, rimarcando un approccio disinteressato e serio in favore delle istituzioni. Esprimo i miei più sinceri sentimenti di cordoglio alla sua famiglia che perde una donna speciale, alla sua comunità politica che perde un riferimento affidabile. “Dai o Signore al suo spirito l’eterno riposo e la Tua luce risplenda negli occhi suoi”. Ciao Valentina».

"La mia conoscenza con la consigliera regionale Valentina Paterna è stata molto recente, ovvero all’insediamento del Consiglio regionale del Lazio di poco più di un anno fa – dice Enrico Panunzi (Pd) Vice presidente del Consiglio regionale del Lazio - Ho così avuto modo d’incontrare una persona sempre sorridente e positiva, anche l’ultima volta che ci siamo salutati qualche settimana fa. Mi colpiva la sua tenace volontà e caparbietà nell’andare avanti, con lo sguardo limpido e rassicurante. La sua presenza discreta era più vistosa di quelle rumorose che oggi attraversano il mondo della politica in generale. Buon viaggio Valentina. Per me rimarrà il ricordo del suo ottimismo, che sapeva infondere in modo gentile e tangibile".

Ad Alberto Riglietti e ai famigliari di Valentina giungano le condoglianze anche della nostra redazione.

