TARQUINIA - Dall'8 all'11 maggio il centro storico di Tarquinia sarà in festa per le celebrazioni in onore della Santa Patrona Madonna di Valverde. Quattro giorni all'insegna della fede, ma anche della celebrazione dello spirito di comunità e di aggregazione e dello svago. E visto che è importante partecipare tutti per rendere questa bella festa sempre più sentita e grande, c'è anche un incentivo in più: il programma ufficiale sarà arricchito da tante sorprese che saranno svelate nei prossimi giorni. Intanto, in attesa di ulteriori particolari, si sa che le celebrazioni si apriranno l’8 maggio con la santa messa al Duomo dalle ore 17; a seguire la processione solenne per le vie della città con arrivo al santuario di Valverde. Il 9 maggio dalle 16 mercatini. Il 10 maggio dalle 16 mercatini e dalle 20 in piazza Cavour la cena dell’associazione Devoti Madonna di Valverde con intrattenimento. Mercatini anche l’11 maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA