TARQUINIA - La Società Tarquiniense d’Arte e Storia ha indetto l’assemblea generale ordinaria dei soci: in prima convocazione per sabato 21 settembre, alle 7; in seconda convocazione per domenica 22 settembre, alle 10.

«Gli ultimi 12 mesi hanno visto la Stas organizzare iniziative di grande prestigio come mostre, conferenze, concerti, incontri letterari, con il solo obiettivo di promuovere il patrimonio artistico, storico, letterario e le tradizioni di Tarquinia, in collaborazione e con il supporto di altre realtà associative e di enti e istituzioni, sia pubbliche sia private – afferma la presidente Alessandra Sileoni -. La sala Sacchetti è diventata un luogo di promozione culturale e aggregazione sociale per la città. Uno spazio aperto al mondo dell'associazionismo che ha trovato in noi un sicuro punto di riferimento. L'assemblea sarà l'occasione per tracciare un bilancio di quanto fatto nell’ultimo anno e presentare i progetti futuri. Mi auguro una partecipazione numerosa da parte dei soci».

Sono sei i punti all’ordine del giorno: la relazione morale e finanziaria della presidente Sileoni; la relazione del collegio dei revisori dei conti; l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e di quello preventivo del 2024; l’elezione del comitato elettorale; il rinnovo delle cariche sociali per il quinquennio 2024-2029. Si può votare dal termine dell’assise fino alle ore 17,30 e le operazioni di voto si interromperanno dalle 13 alle 15 per la pausa pranzo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA