TARQUINIA - Ci siamo: sarà questo sabato, 24 maggio, l'evento “Tarquinia Paese delle Meraviglie - Alice e le sue avventure", una esperienza immersiva e mai vista prima all'interno di una delle favole più famose di sempre. L'ingresso, libero e gratuito, sarà da via Umberto I e le "partenze di Alice" sono attese alle 17:00 ed alle 18:30. Seguendo Alice, i visitatori saranno immersi in un centro storico con addobbi coloratissimi ed enormi, personaggi fiabeschi che faranno acrobazie mai viste prima ed altri che invece interagiranno con la curiosa ragazza e con gli spettatori. Non mancherà nessuno dei personaggi della famosa fiaba, e sarà un'esperienza davvero irripetibile e mai vista prima, adatta sia ai bambini che agli adulti. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Tarquinia e dalle associazioni Pro loco e Viva Tarquinia, con la collaborazione attiva di molti commercianti, dell’Asd City Ballet, dell’associazione Corte dei Miracoli, del Centro di Aggregazione Giovanile e del network Se Ami Tarquinia.

