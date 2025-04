TARQUINIA - Conto alla rovescia per la Festa della merca di Tarquinia. Sabato 12 aprile 2025, alle ore 9,30, presso il Centro Aziendale dell'Università Agraria, in Località "La Roccaccia", strada provinciale "Roccaccia", si svolgerà l'inaugurazione della Festa. Nel corso della giornata si susseguiranno diverse iniziative: dalla gara a squadre di sbrancamento del vitello, alla Mostra morfologica del cavallo maremmano promossa dall’associazione nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana. A partire dalle 10 sono in programma una prova per cani da caccia condotta da Gabriela Panaitescu, una dimostrazione di uccelli da richiamo e un’esposizione di automezzi fuoristrada. Alle 10,30 avrà luogo il convegno “Le condizioni di vita, sociali ed economiche dei lavoratori della terra dopo l’Unità d’Italia”, moderato dal presidente del consiglio Silvano Olmi, con interventi di Monsignor Rinaldo Copponi, del professor Maurizio Brunori e del dottor Alberto Bravetti. Alle 11,30 seguirà un secondo convegno sulle prospettive di sviluppo tra agricoltura e ambiente con la partecipazione del consigliere regionale Giulio Zelli. Nel pomeriggio si terranno la gara dell’anello tra cavalieri alle 14, una dimostrazione con cani da tartufo alle 15 e, alle 18, una sfilata di moda con abiti da Buttero e ispirati alla cultura etrusca. Domenica 13 aprile gli appassionati di sport all’aria aperta potranno provare il tiro con l’arco con gli atleti dell’Arco Club 89 e assistere alla Gimkana Open dei cavalli. Alle 9,30 partirà un percorso di trekking nei boschi circostanti, mentre alle 9 si svolgerà una mostra canina aperta ai cani di tutte le razze, con una sezione dedicata ai bambini: l’incasso sarà devoluto all’associazione di volontariato Cuori Blu. Durante l’intero weekend saranno presenti esposizioni e dimostrazioni: la Canicom Italia presenterà attrezzature da caccia, mentre la ditta Benelli Armi organizzerà gare di tiro al piattello, percorso Caccia e Fossa Olimpica. Inoltre, l’Unione radioamatori italiani di Tarquinia curerà dimostrazioni di comunicazioni radio e sarà possibile visitare gli animali della fattoria “Il Bianconiglio”. L’evento, a ingresso libero, è frutto del lavoro congiunto dell’assessore delegato agli eventi, Leonardo Mancini, e del personale dell’Università Agraria di Tarquinia.

