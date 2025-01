TARQUINIA - L’assessore all’Ambiente del Comune di Tarquinia, Sandro Celli, ha risposto ad alcune domande dell’associazione Assolidi del presidente Pierpaolo Rosati, su alcuni temi cruciali come il taglio dei pini, la gestione dei rifiuti e la manutenzione del verde pubblico.

Per il taglio di due piante di pino nella zona di viale Porto Clementino, che ha sollevato l’ennesimo dibattito Assolidi ha chiesto il motivo degli abbattimenti: «Quelle piante avevano subito delle inclinazioni dovute probabilmente all’azione del vento e delle piogge cadute nei mesi scorsi che avevano portato anche allo schianto a terra di un pino - spiega Celli - a seguito di quegli eventi abbiamo incaricato un agronomo di verificare lo stato delle piante ed il professionista incaricato ha certificato la condizione di instabilità di quelle che poi sono state tagliate». «La decennale mancata manutenzione delle piante, in particolare la potatura delle chiome che sono piene delle ramificazioni secondarie peraltro in gran parte disseccate, potrebbe aver giocato un ruolo negativo nel cedimento seppur parziale delle radici», ha osservato Assolidi. «In generale la cattiva o addirittura la mancata manutenzione è sempre foriera di danni - la risposta dell’assessore - ma nel merito non posso dare una risposta puntuale non possedendo una specifica competenza nel settore».

Sui frequenti «guasti delle Mini Isole Ecologiche che si aggiungono ai disservizi dovuti alla saturazione della capacità delle vasche destinate alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuto». Celli ha chiarito che «per i guasti la ditta appaltatrice ha garantito l’attivazione di un puntuale programma di manutenzione tale da assicurare la drastica riduzione dei guasti limitandoli ad un numero compatibile con le normali circostanze fisiologiche determinate dall’uso; fondamentale sarà l’attivazione di un sistema di controllo e di rapido intervento». Per quanto riguarda la ridotta capacità delle vasche delle MIE, «non essendo realisticamente possibile la loro sostituzione dati i costi molto elevati delle MIE, - ha spiegato Celli - per evitare disservizi dovuti al rapido riempimento delle vasche si sta lavorando da una parte per ottenere una intensificazione dei passaggi per lo svuotamento e dall’altra per utilizzare tutte le vasche disponibili per il conferimento delle frazioni previste quotidianamente dallo specifico calendario così da aumentare il cubaggio giornaliero di rifiuti smaltiti. Per quanto riguarda la prossima stagione estiva stiamo lavorando per confermare l’apertura di una piccola isola ecologica presidiata da personale in modo da allentare la pressione sulle MIE e garantire il puntuale conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini».

Altra questione, il conferimento dei rifiuti nei giorni del fine settimana: «L’attuale assetto comporta grandi disagi ai contribuenti non residenti a Tarquinia - dice Assolidi - che, vista la limitazione del conferimento nel giorno di sabato e la totale esclusione nel giorno di domenica costringe i non residenti virtuosi a portare con loro i rifiuti prodotti nel fine settimana per smaltirli nelle città di residenza. Non ho definito a caso “virtuosi” tali cittadini perché ce se sono altri, meno dotati di senso civico, che si liberano dei rifiuti abbandonandoli nei posti più disparati». «La nostra amministrazione - risponde Celli - ha trovato già in essere sia il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti con la Riecam e, conseguentemente, il calendario dei conferimenti da parte dei cittadini. Fatta questa precisazione ci siamo resi conto del disagio creato da questo calendario e quindi stiamo lavorando con la ditta appaltatrice affinchè sia prevista una modifica del calendario di conferimento che tenga conto della specifica utenza non residente, costituita soprattutto da soggetti che sono presenti negli immobili il fine settimana, che consenta di conferire, tra le giornate di sabato e domenica, tutte le tipologie di rifiuto così da consentire ai contribuenti che non risiedono nel nostro comune di poter smaltire regolarmente i loro rifiuti»

«Le abitazioni del Lido, in grande numero - aggiunge Assolidi - hanno come pertinenza aree destinate a giardino che producono grandi masse di rifiuti verdi determinati da potature e sfalci d’erba. Conferire i rifiuti verdi presso l’isola ecologica comporta l’uso di mezzi non sempre facilmente disponibili e comunque costosi. Negli anni passati a lato di viale dei tritoni venivano posizionati dei cassoni dove i cittadini potevano conferire i rifiuti verdi ed i rifiuti ingombranti. Il suo assessorato ha in programma il ripristino dei cassoni ? O, in alternativa, quali soluzioni intende adottare?» «Siamo consapevoli della giusta esigenza dei proprietari di immobili che hanno pertinenze a giardino - risponde l’assessore - la questione verrà presto risolta con la realizzazione di un’isola ecologica permanente del verde dotata di trituratore meccanico per la riduzione volumtrica dei rifiuti verdi e ne consenta l’utilizzo nei processi di compostaggio».

«Abbiamo apprezzato l’avvio degli sfalci delle erbe infestanti cresciute sulle superfici pubbliche e da tempo lasciate senza manutenzione, tuttavia per quale motivo si atteso tanto tempo per procedere alla necessaria manutenzione?», chiede Assolidi. «La risposta è semplice - dice Celli -: purtroppo abbiamo dovuto attendere l’approvazione del bilancio per avere a disposizione i fondi negli specifici capitoli di spesa necessari sia per la riparazione dei mezzi meccanici sia per il conferimento di incarichi a ditte del settore per lo svolgimento del taglio dell’erba. Il bilancio di previsione è stato approvato il 30 dicembre e subito dopo è iniziato l’intervento di taglio da parte di una ditta appaltatrice».

