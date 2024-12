TARQUINIA - Le scuole di Tarquinia si preparano al primo suono della campanella. Gli istituti scolastici sono già al lavoro per accogliere i ragazzi che dovranno affrontare al meglio un nuovo anno di studio.

L’istituto superiore Vincenzo Cardarelli della dirigente scolastica Laura Piroli è pronto ad accogliere in modo particolare i nuovi alunni delle classe prime e, allo scopo, ha convocato una serie di riunioni con i genitori. La dirigente scolstica ha infatti fissato incontri con i genitori degli studenti delle classi prime che si approcciano ad affrontare un nuovo percorso scolastico, per illustrare loro gli aspetti organizzativi e didattici della scuola.

Si comincia oggi con un incontro alle ore 16 fissato per i genitori dei ragazzi della classe prima Liceo Classico; si prosegue alle 17 con le famiglie degli studenti della classe prima Liceo Scientifico Tradizionale; e alle 18 con la riunione per le classi prime Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate. Le riunioni sono previste anche per domani, giovedì 5 settembre: alle ore 16 riunione per i genitori delle classi prime, corso Turistico e corso Geometra (Cat); alle 17: classi prime corso Agrario e corso Programmatori (Afm). Alla riunione saranno presenti insieme alla dirigente scolastica i docenti dei diversi corsi di studio per fornire ai genitori un’adeguata descrizione delle attività e rispondere alle eventuali richieste di chiarimenti.

