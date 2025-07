TOLFA – La cultura si fa rete: Tolfa e il territorio si preparano a scrivere una pagina ambiziosa di storia: è, infatti, ufficialmente partita la candidatura a “Capitale Italiana della Cultura 2028” del comune di Tarquinia, che si presenta non da solo, ma in un patto territoriale che coinvolge anche Tolfa, Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano e Santa Marinella. Tolfa fa parte di un progetto unitario coordinato dalla Destination Management Organization Etruskey Ets, con la collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (Pact) e del prestigioso Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma. Entro il 25 settembre 2025 i comuni coinvolti dovranno presentare il dossier ufficiale di candidatura, un documento articolato che comprenderà non solo il progetto culturale, ma anche una strategia di sviluppo territoriale condivisa. Un percorso non calato dall’alto, ma costruito passo dopo passo grazie alla partecipazione attiva di cittadini, operatori culturali, istituzioni, associazioni e imprese locali. Tolfa porta all’interno di questo processo una lunga esperienza di valorizzazione culturale. Con eventi di punta come TolfArte, Tolfama, Rocca in Cantina e la Sagra del Prosciutto, il borgo ha saputo coniugare negli anni tradizione e innovazione, sviluppando un modello partecipativo di cultura diffusa che rappresenta un esempio virtuoso per tutta la rete. Il suo patrimonio storico-architettonico, le attività legate all’artigianato della katana, le iniziative scolastiche e sociali, e la costante interazione con associazioni giovanili e realtà del terzo settore, fanno di Tolfa un nodo strategico del progetto. La visione culturale qui è già patrimonio quotidiano, vissuto dai cittadini e riconosciuto a livello regionale e nazionale. “Essere parte di questa candidatura ci onora e ci responsabilizza – ha dichiarato la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio - abbiamo il dovere e il desiderio di contribuire con idee, esperienze e risorse culturali che fanno parte del nostro Dna. È un’opportunità straordinaria per far emergere l’identità dell’Etruria Laziale come sistema vivo, coeso e contemporaneo”. Tolfa, con il suo patrimonio unico e la sua capacità di fare cultura dal basso, è pronta a giocare un ruolo da protagonista. Unire le forze con i comuni “fratelli” dell’Etruria Meridionale significa credere in un modello culturale che parte dai territori e mette al centro le persone.

