TARQUINIA - Si è conclusa con un’ottima partecipazione di pubblico l’edizione 2024 del presepe vivente di Tarquinia, che anche quest’anno si è confermato come uno degli eventi più attesi delle feste nella Tuscia.

Con la sfilata del corteo dei Re Magi, nel giorno dell’Epifania, la rievocazione ha regalato uno pomeriggio magico con circa 2600 presenze. «La rappresentazione del 6 gennaio ha visto la presenza di numerosi figuranti e quella spettacolare dei cammelli, che ha attratto visitatori da tanti comuni limitrofi – affermano dall’associazione Presepe vivente Tarquinia -. Le persone hanno avuto l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, camminando tra le scene di vita quotidiana dell’epoca e vivendo in prima persona la magia del Natale. I ringraziamenti vanno alle forze dell’ordine, alla Polizia locale, ai volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia e dell’Aeopc, e a tutte le persone che hanno lavorato per curare ogni aspetto di una manifestazione così complessa». Il quartiere medievale di San Martino si è confermato cornice suggestiva e molto apprezzata per la bellezza delle sue vie, piazze, chiese, torri e palazzi signorili, accogliendo nelle due uscite più di 5mila visitatori. «La grande partecipazione è il segno tangibile del forte legame che unisce la comunità di Tarquinia a questa tradizione ormai consolidata – concludono dall’associazione -. Ci sono aspetti che vanno rivisti e occorre trovare nuove strade per far crescere di qualità artistica del presepe vivente e attirare un pubblico ancora più ampio». Patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dalla Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, la rappresentazione è organizzata dall’Associazione presepe vivente Tarquinia, con il sostegno del Comune di Tarquinia e in collaborazione con il Comitato quartiere di San Martino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA