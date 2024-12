TARQUINIA - Bambini e cultura in primo piano nel giorno dedicato alla donna. La scrittrice Silvia Vecchini incontra i bambini della primaria dell’IC “Ettore Sacconi”, oggi 8 marzo, dalle 9 alle 11, al Cinema Etrusco di Tarquinia. Si tratta della seconda parte del programma di Pagine a colori. La scrittrice di libri per bambini e romanzi per ragazzi, incontrerà al Cinema Etrusco di Tarquinia, dalle 9 alle 11, nel giorno della sua riapertura ufficiale con una nuova gestione, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte che, attraverso un percorso didattico curato dalle insegnanti, hanno approfondito la conoscenza di alcune opere dell’autrice. Dopo l’incontro con Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, medico e scrittore, un altro prestigioso ospite per il festival della letteratura illustrata per ragazze e ragazzi e delle arti visive. Appassionata di poesie, Vecchini ha scritto un graphic novel che ha ricevuto il premio Boscarato come miglior fumetto per bambini e ragazzi e il premio Orbil Balloon. Scrive sceneggiature per storie a fumetti della rivista Gbaby e rubriche per Il Giornalino. Alcuni dei suoi libri sono stati tradotti in Francia, Spagna, Polonia, Corea del Sud e in altri paesi. Incontra bambini e ragazzi nelle scuole, in biblioteca e nelle librerie per letture e laboratori di scrittura. Il festival Pagine a colori è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla Cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”) e dell’UniCoop Tirreno – sezione soci Etruria. Ha il contributo di Isam srl ed è in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.

8 MARZO INGRESSO GRATUITO AL MUSEO

Oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, è anche previsto l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali.

La Giornata Internazionale dei diritti della donna è un momento importante per promuovere la sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo e far crescere la consapevolezza dell’importanza di lottare per i diritti e le parità di genere. Il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia sposa questo messaggio e partecipa all’iniziativa del MiC e della Direzione generale musei, consentendo alle donne l’ingresso gratuito nel museo nazionale etrusco e nell’area archeologica della Necropoli dei Monterozzi.

