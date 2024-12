TARQUINIA - Droga nascosta sulla spiaggia. Singolare episodio a Tarquinia, dove un bagnino ha rinvenuto un panetto contenente circa un chilo di cocaina mentre stava effettuando le consuete operazioni di pulizia della spiaggia. All’improvviso si è imbattuto nel particolare involucro parzialmente sepolto. E’ bastato avvicinarsi per capire che si trattava di un pacco contenente la droga.

Il bagnino ha quindi immediatamente avvisato le forze dell’ordine, con la polizia che è intervenuta tempestivamente sul luogo, sequestrando la cocaina.

Gli agenti hanno subito avviato le indagini per per cercare di ricostruire la provenienza della droga. Secondo quanto appreso, gli inquirenti non escluderebbero alcuna pista: potrebbe trattarsi di un caso di traffico di droga finito male, di un tentativo di trasporto via mare fallito, o addirittura di un’operazione di narcotraffico internazionale. Al vaglio il pacco per cercare eventuali tracce che possano fornire ulteriori indizi. Il sospetto è che il panetto rinvenuto facesse parte di una consistente partita di droga.

