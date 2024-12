TARQUINIA - Una serata di gala ricca di emozioni. Così il Comune di Tarquinia commenta la serata inaugurale per la riapertura del cinema Etrusco che finalmente ha riaperto al pubblico. La programmazione partirà giovedì 7 marzo, intanto i tarquiniesi plaudono al ritorno in attività di un luogo storico che mette al centro la cultura del cinema a 360 gradi.

«Il nostro sarà un progetto culturale che mette al centro il cinema di qualità e la passione degli spettatori - hanno spiegato i nuovi gestori - Ci saranno tantissimi eventi, incontri con i registi ed iniziative legate alla promozione, valorizzazione e diffusione del grande cinema»

L'evento inaugurale di sabato ha visto la partecipazione di illustri personalità del cinema italiano, come il regista Marco Risi, l'attrice Corinne Cléry, la famiglia Morricone e la famiglia di Leandro Piccioni, musicista tarquiniese a cui è stato dedicato il film inaugurale, "Il punto di rugiada".

Presenti anche lo sceneggiatore Riccardo De Torrebruna e Marco Quaranta e Rita Gucci, anima del Quartetto Pessoa con cui Leandro ha suonato le bellissime musiche di questa pellicola.

Il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, salutando gli ospiti ha fatto gli onori di casa insieme a Claudio Storani ed Eleonora Berardozzi, ed ha espresso la sua soddisfazione per questa attesa e voluta riapertura: «È un momento di grande gioia per tutta la città - ha detto il sindaco - Il Cinema Etrusco è un luogo simbolo della vita culturale e sociale di Tarquinia. L'amministrazione comunale si è impegnata per raggiungere questo obiettivo, e siamo orgogliosi di aver potuto restituire alla cittadinanza questo spazio significativo".

Al termine della proiezione del film, un caloroso applauso del pubblico commosso ha reso omaggio ad una pellicola delicata e ironica, nel ricordo di Leandro Piccioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA