TARQUINIA - Ha aperto al pubblico la nuova sala d’attesa alla Barriera San Giusto. Un biglietto da visita, all’ingresso della città, finalmente degno di Tarquinia. Generale l’apprezzamento per l’apertura attesa da mesi.

Ad esprimere soddisfazione anche la ex assessora Martina Tosoni: «Sono molto contenta che le proposte di quando ero assessora al Turismo vengano portate avanti, pur non facendo più parte di questa amministrazione ormai da mesi, segno evidente che le mie idee erano giuste - afferma la Tosoni - La richiesta della sala d’attesa per i pendolari e i turisti era stata sollecitata più volte anche da vari utenti e faceva parte della riqualificazione che avevo già avviato con lo spostamento dell’ufficio turistico nella Sala degli Agostiniani per poter appunto liberare quel locale dal vecchio Infopoint.

Poi in quei locali venne ospitata Talete, ma a luglio 2022, in un giorno di estate caldissimo, mentre aspettavo il pullman richiesi per le vie brevi lo spostamento di Talete per poter poi aprire la sala di aspetto lì. L’idea venne condivisa e discussa dall’amministrazione e dagli uffici comunali».

La Tosoni poi aggiunge: «Bene le postazioni di ricarica per cellulari e climatizzatore. Meno bene le macchinette del caffè e il cartello in inglese con una “s” di troppo - dice la ex assessora - Ma succede. Ora attendo l’apertura dell’ufficio turistico a Tarquinia Lido con il piccolo distaccamento della Biblioteca comunale».

