TARQUINIA - L’orgoglio dei tarquiniesi per i suoi innumerevoli concittadini talentuosi sembra non finire mai. Stavolta gli applausi sono per il giovane chef Andrea Selvaggini, premiato “The best chef” con due coltelli. «Solo essere invitati in un evento così incredibile è un onore - il commento di Selvaggini affidato ai social - Essere riconosciuti con 2 coltelli (di classe mondiale) sembra irreale. Grazie The Best Chef per aver premiato il nostro impegno e dedizione».

Andrea lavora come Executive Chef nel celebre ristorante “ Savage” che ha condiviso con entusiasmo la notizia sui suoi canali social: «Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare che il nostro brillante Executive Chef, Andrea Selvaggini, è stato riconosciuto tra i migliori chef del mondo per il 2024. Questo è un incredibile lavoro di squadra e da oggi continueremo a lavorare per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri amati ospiti».

Il riconoscimento è arrivato questa settimana, durante l’ottava edizione dei “The Best Chef Awards” che si è tenuto a Dubai, con Andrea che ha ricevuto il prestigioso titolo di “Two Knives – World Class”.

Una veloce e brillante carriera per il giovane Andrea Selvaggini che nel 2023 ha ottenuto la stella Michelin.

«A soli 29 anni, questo è un fantastico traguardo di Andrea Selvaggini - il commento sui social - Una stella di cui sentiremo parlare molto di più in futuro».

