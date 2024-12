TARQUINIA - I tarquiniesi hanno voglia di esprimersi. Ancora sopra la media l’affluenza alla urne a Tarquinia, alle 19 hanno votato il 62,52% degli aventi diritto pari a 8.591 persone. Il dato delle 12, per quanto riguarda le amministrative aveva registrato una percentuale del 46,23% di votanti, pari a 6,353 persone su 13741 aventi diritto.

Per le Europee alle 19 hanno votato il 63,82% degli aventi diritto pari a 8517 votanti. Alle 12 avevano votato il 47,30% degli aventi diritto, pari a 6313 votanti su 13.346 iscritti.

Nella prima giornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, si sono recati alle urne 4.239 elettori, pari ad una percentuale del 30,85%, superiore a Civitavecchia dove hanno votato il 20,60% degli aventi diritto.

CINQUE ANNI FA Nel maggio del 2019 al primo turno a Tarquinia per le amministrative votarono il 72,37% degli aventi diritto. Al successivo turno di ballottaggio tornarono alle urne il 52,14% degli elettori.

Al primo turno i più votati furono Alessandro Giulivi (sostenuto da tre liste Lega Salvini, Noi con Tarquinia e Futura) con il 33,7% delle preferenze e Gianni Moscherini (sostenuto da Obiettivo Comune, Il Cantiere Della Nuova Politica, Tarquinia Capitale Dell'Etruria e Fratelli D'Italia.) con il 24,3% dei voti validi (Sandro Celli si fermò al 16%; Andrea Andreani ottenne il 13% e Maurizio Conversini il 12,7%).

Il turno di ballottaggio decretò poi la vittoria di Alessandro Giulivi con il 58,22% delle preferenze, (3990 voti), mentre Moscherini ottenne il 41,78% delle preferenze (2863 voti).

Per le Europee l’affluenza a Tarquinia fu del 74,47% (nel 2014 si era attestata al 52,56%) con la Lega che aveva ottenuto il 42,73% delle preferenze, seguita dal Movimento cinque stelle 18,40%, Pd con il 16,10%, Fdi 8,70% e Fi 5,17%.

LO SCRUTINIO Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà oggi subito dopo la fine del voto, questa sera alle 23 (domenica), mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio domani, lunedì 10, alle ore 14. Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta dei voti (50% +1 dei voti validi), si avrà un secondo turno previsto nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno.

I CANDIDATI Per questa tornata elettorale sono cinque i candidati per la poltrona da sindaco di Tarquinia: Gianni Moscherini 76 anni, Francesco Sposetti 55 anni; Renato Bacciardi 61 anni; Alessandro Giulivi 64 anni; Martina Tosoni 42 anni.

COME SI VOTA Per votare si può tracciare un segno sul simbolo di una lista: la preferenza andrà sia alla lista sia al candidato sindaco collegato; si può mettere anche un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando in questo caso solo il sindaco. E’ possibile il voto disgiunto votando per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata. Ogni elettore può inoltre esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella stessa lista scelta. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA