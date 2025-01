TARQUINIA - Il consigliere comunale Alberto Tosoni incalza l’amministrazione per l’apertura di un ufficio Talete. La necessità è stata rappresentata anche in consiglio comunale. «Ho sollevato una questione che riguarda molti cittadini: - spiega Tosoni - l’assenza di un ufficio Talete nel nostro comune. La difficoltà nel comunicare con l’azienda è reale ed è urgente che vengano presi provvedimenti concreti». Tosoni ha proposto l’apertura di un punto di ascolto per garantire un servizio più efficiente e vicino ai cittadini. «Si sta cercando di provvedere, stando a quanto riferitomi - spiega Tosoni - ma il tempo passa e questo utile servizio è ancora assente, mentre la possibilità di avere risposte rapide e dirette non c'è». «Se a breve la situazione non cambierà - afferma Tosoni - continueremo a fare pressione affinché venga garantito un punto di riferimento fisico sul territorio».

