TARQUINIA – E’ iniziato regolarmente lo spoglio dei voti per le amministrative a Tarquinia. Da una prima proiezione era subito emerso che sarebbe stato confermato il pronostico per un probabile turno di ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Francesco Sposetti e quello di centrodestra Alessandro Giulivi. E così sarà. Giulivi tuttavia si è conteso la partita finale con Renato Bacciardi che, in una prima fase dello scrutinio, si è attestato molto vicino a Giulivi, con dati parziali che lo vedevano anche avanti al sindaco uscente.

I PRIMI RISULTATI ufficiosi

I primissimi rilevi ufficiosi vedono alla sezione 1 Sposetti con 313 voti (46,17%), Bacciardi 159 (23,4%), Giulivi 143 (21,09%), Tosoni 44 (6,49%) e Moscherini 19 (2,80%).

Con il passare del tempo lo stacco tra Giulivi e Bacciardi si amplia fino a raggiungere 393 voti a favore di Giulivi.

I dati relativi a 14 sezioni su 14 sono:

Sposetti 4009 41,76%

Giulivi 2438 25,40%

Bacciardi 2045 21,30%

Tosoni 825 8,59%

Moscherini 283 2,95%

Uno spoglio che per certi versi ha ricalcato quanto vissuto per le cariche all’Università Agraria, dove il candidato presidente Roberto Fanucci, “uomo” di Bacciardi e il candidato presidente Alberto Riglietti, del sindaco Giulivi, si sono rincorsi fino all’ultimo voto.

I DATI UFFICIALI

sezioni scrutinate 14 su 14:

CANDIDATO LISTE ASSOCIATE VOTI % SPOSETTI FRANCESCO 4009 41,76 GIULIVI ALESSANDRO 2438 25,40 BACCIARDI RENATO 2045 21,30 TOSONI MARTINA 825 8,59 MOSCHERINI GIOVANNI 283 2,95

TOT. VOTANTI VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE NULLI CONTESTATI SINDACO 9883 9600 48 235 0 0 470

NR VOTI VALIDI SCH. BIANCHE SCH. NULLE NULLI CONT. NON ASS. VOTI SOLO AL

SINDACO TOT. VOTANTI 1 678 6 17 35 701 2 651 1 6 21 658 3 608 5 19 27 632 4 622 3 5 84 630 5 659 5 8 22 672 6 644 4 29 19 677 7 769 3 7 30 779 8 643 3 22 25 668 9 793 4 21 45 818 10 741 2 24 31 767 11 686 4 13 35 703 12 590 2 18 24 610 13 754 3 30 37 787 14 762 3 16 35 781

I RISULTATI SEZIONE PER SEZIONE:

sezione 1 completata

Sezione 8 completata:

sezione 9 completata:

sezione 10 completata:

Sezione 11 completata:

Al seggio 11 sul fronte delle preferenze per Fratelli d’Italia i più votati sarebbero Zacchei (30) e Pacchelli (26); a seguire Serafini 18, Riglietti e Ricci 14, Amato 12, Dezi 8, Trincone 7, Ziccardi 6, Rossi 5, Zacchini 3, Lancioni 2, Bendotti e Caria 1, Stoica e Barcaroli 0.

sezione 12 completata:



sezione 13 completata:

sezione 14 completata:

I VOTANTI I votanti a Tarquinia sono rimasti sostanzialmente invariati. Per questa tornata elettorale 2024, nella città etrusca hanno votato, per le amministrative, il 71,92% degli aventi diritto, pari a 9.882 votanti, leggermente meno rispetto a cinque anni fa (72,37%), con un’affluenza che nelle ultime ore della giornata ha registrato una battuta d’arresto.

Per le amministrative, alle 19 avevano votato il 62,52% degli aventi diritto, pari a 8.591 persone. Il dato delle 12, per quanto riguarda le amministrative, aveva registrato una percentuale del 46,23% di votanti, pari a 6,353 persone su 13.741 aventi diritto. Nella prima giornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, si sono recati alle urne 4.239 elettori, pari ad una percentuale del 30,85%, superiore a Civitavecchia dove hanno votato il 20,60% degli aventi diritto.

LO SPOGLIO:

ore 20,15

ore 20,00

ore 19,45

ore 19,30

