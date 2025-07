TARQUINIA - Un luglio memorabile e carico di suggestioni al Centro residenziale Voltunna di Marina Velca a Tarquinia. Il mese di luglio si chiude con un cartellone che ha saputo attrarre, sorprendere e soprattutto dare continuità a una tradizione che ha fatto del Centro residenziale Voltunna di Marina Velca un luogo di incontro privilegiato per l’estate tarquiniese.

In questa località, legata al fascino etrusco e alla memoria balneare, gli spettacoli hanno scandito le serate con un intreccio calibrato di cultura, svago e richiami a una stagione in cui l’intrattenimento non si limita alla leggerezza ma ambisce a lasciare traccia. Il primo tratto dell’estate ha offerto al pubblico una varietà di appuntamenti che vanno dal teatro sotto le stelle al cinema all’aperto, dalle rassegne musicali alle esibizioni di ballo, dalle esposizioni artistiche alle rievocazioni di giochi della tradizione. Un mosaico che racconta la vitalità di un territorio e la volontà di dare al tempo libero un respiro più ampio.

L’ultimo capitolo di luglio è atteso per giovedì 31, quando la scena sarà affidata alla voce lirica di Sara Pastore, attrice e soprano, erede di una famiglia che ha abitato da protagonista la stagione felliniana della Dolce Vita. La sua esibizione promette di evocare atmosfere sospese tra memoria e malinconia, restituendo l’eco di un’epoca irripetibile.

E poi agosto. Il presidente del Consorzio Voltunna, Lorenzo Ciorba, annuncia un calendario ancora più denso, con ospiti che appartengono alla storia della cultura popolare italiana. Tra questi, l’atteso arrivo di Pippo Franco, figura simbolica di una televisione che ha segnato un’epoca e che torna ora a dialogare con il pubblico in un contesto più intimo, più raccolto. Accanto a lui, la prosecuzione delle rassegne teatrali e cinematografiche, il concerto della Banda Setaccioli di Tarquinia, le serate affidate alle sonorità rock dei “Doppio Senso” con il loro omaggio a Vasco Rossi. Non mancheranno spazi per i più piccoli: spettacoli circensi, il talent show locale, fino al gran finale con il tradizionale spettacolo pirotecnico che conclude simbolicamente la stagione estiva. Marina Velca rinnova così il suo patto con un pubblico fedele, costruendo un’estate che è insieme intrattenimento e memoria condivisa, e che, nella varietà degli eventi, conferma la vocazione di un luogo che non vuole mai rinunciare a un tratto di distinzione culturale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA