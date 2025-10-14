MONTALTO - E’ arrivata anche a Montalto e Pesci Romana la Croce Giubilare delle Misericordie d’Italia.

Per l’occasione, venerdì 10 ottobre è stata celebrata la santa messa nella parrocchia San Giuseppe Operaio di Pescia, seguita da una breve processione fino alla sede locale, dove ha sostato per tutta la notte. Sabato 11 ottobre, i volontari della Misericordia di Montalto di Castro hanno accompagnato la Croce presso la chiesa Santa Maria Assunta per il rito religioso, prima di consegnarla ai confratelli della Misericordia di Santa Marinella. Domenica, dopo la celebrazione eucaristica, la Croce da Santa Marinella ha proseguito il suo cammino verso la regione Sardegna, per il pellegrinaggio tra le Misericordie dell’isola.

La Croce del Giubileo, benedetta da Papa Francesco, è in peregrinatio tra le Misericordie d’Italia: in segno di fede, speranza e unità sta infatti attraversando le confraternite.

Realizzata in legno d’olivo, simbolo di pace e rigenerazione, porta inciso il motto del Giubileo “Pellegrini di Speranza” e la parola “Pace” in tante lingue del mondo. Un cammino che unisce tutte le Misericordie in un solo abbraccio di servizio, carità e preghiera. L’evento è stato accolto con entusiasmo e partecipazione dalla comunità locale di Montalto e Pescia.

«Un sentito ringraziamento a Don Robert, parroco di Pescia Romana, e a Padre Massimiliano, parroco di Montalto di Castro, per le solenni celebrazioni eucaristiche che hanno accompagnato questo momento di fede e comunione - affermano dall’amministrazione comunale di Montalto - Un grazie di cuore a tutti i volontari delle nostre Misericordie per il grande lavoro che svolgono ogni giorno al servizio della comunità, con spirito di fraternità e amore cristiano. La Croce ci ricorda che essere Misericordia significa farsi dono ogni giorno».

