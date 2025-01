ALLUMIERE - Giovane, intelligente, piena di passione e di idee la delegata comunale Noemi Vernace è un vulcano di iniziative e sta portando avanti con impegno e voglia di fare il suo mandato.

Noemi Vernace traccia il suo personale bilancio del 2024/2025.

"Da alcuni giorni si è concluso un' altro anno di impegno in questa amministrazione comunale e mi sento in dovere di dare conto di quanto io sia riuscita a fare.

Il lavoro è stato molto e credetemi non sempre facile - spiega la delegata Vernace - sono particolarmente orgogliosa non solo del lavoro svolto, ma anche dei tanti semi piantati che porteranno frutti nei prossimi anni.

Ciò che è stato fatto è perché ho cercato di ascoltare i giovani e i loro bisogni, i giovani che sono la parte attiva nel paese perché tutti impegnati nelle associazioni.

La grande sinergia che si è creata ci ha permesso di organizzare moltissimi eventi nell' ambito della cultura e del sano divertimento. Ho sempre puntato all' aggregazione perché ho sempre creduto nell' importanza dello stare insieme come comunità.

Voglio ringraziare di cuore, quindi, tutte le associazioni che operano sul nostro territorio, grazie per il tempo speso, grazie per mettersi sempre al servizio della comunità. Per me sono stati preziosi, l' associazionismo regala al territorio un valore aggiunto, con le associazioni ho organizzato eventi di grande spessore destinati a diventare sempre più grandi: il carnevale, il Natale, capodanno, spettacoli teatrali e Momenti di aggregazione che creano sicuramente legami profondi.

A tutti coloro che hanno collaborato con me, va il mio grazie e dico continuiamo così, dobbiamo rendere Allumiere il più bel posto del mondo".

