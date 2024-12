CERVETERI - Classe 2013 e maglia giallorossa cucita addosso, Marika Giovanrosa è stata ufficialmente riconfermata dall’AS Roma per il secondo anno consecutivo. Il suo idolo è Donnarumma, il suo sogno vincere la Coppa Italia femminile, ma la sua avventura è partita da Cerveteri e da un’intuizione di mister Fabrizio Carbone che ha intravisto il suo talento tra i pali. Così, dopo 2 anni trascorsi alla Rim Sport Cerveteri e svariati premi come miglior portiere vinti in diversi tornei del territorio, Marika è stata notata dalla dirigenza giallorossa e ha iniziato, giovanissima, la sua avventura. «Ho iniziato 4 anni fa alla Rim – ha detto Marika – e questo è il mio secondo anno alla Roma. Ho iniziato a giocare in porta grazie a mister Carbone e mi è piaciuto il ruolo. Ero l’unica femmina della squadra e facevo il capitano, ma i maschi sono stati carini nei miei confronti». Molto felice anche la mamma. «Sì, è vero, la società stava provando a creare una squadra femminile. Non sono stati raggiunti i numeri, ma era quello che Marika voleva fare e non si è fatta problemi a giocare con soli maschi. Ad oggi, Marika fa parte della categoria under 12 e disputa il campionato con squadre maschili con ragazzi di un anno più piccoli. Poi, nel corso dell’anno, con la Roma partecipa a dei tornei con le formazioni femminili dei club più importanti d’Italia e non solo». Parola anche a mister Carbone. «Marika è una di quelle che potrebbero raggiungere veramente un alto livello. È una giocatrice molto duttile, l’ho rivista e l’ho trovata anche molto migliorata. È un grande orgoglio».

