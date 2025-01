GRAFFIGNANO - L’amministrazione comunale di Graffignano annuncia un evento imperdibile che celebra il patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Sabato prossimo alle 16, infatti, si terrà l'inaugurazione del rinnovato Salone Nobiliare del Castello Baglioni, un luogo di grande valore storico che torna a splendere grazie ai fondi erogati dalla Regione Lazio. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo nel valorizzare la nostra ricca storia e il legame profondo con il territorio.Il Castello Baglioni, risalente al XIII secolo d.C., è una delle testimonianze più affascinanti del nostro passato e, con il recente restauro, si prepara a raccontare ancora una volta la sua storia. Nella splendida cornice del castello, il giornalista Sergio Cesarini guiderà il pubblico attraverso un evento che vedrà la partecipazione di illustri esperti e studiosi locali, tra cui Tommaso Bernardini, Maria Letizia Arancio, Francesca Rizzo e Giuseppe Romagnoli, che condivideranno con il pubblico il frutto del loro lavoro di ricerca sul territorio di Graffignano. Gli interventi offriranno un excursus sui ritrovamenti archeologici che vanno dal Neolitico al periodo Romano, fino ad arrivare al vasellame medievale rinvenuto all’interno del castello stesso.

Al termine della conferenza, i partecipanti potranno ammirare i locali del salone nobiliare, recentemente ristrutturati, che offriranno uno spettacolare scenario per l’occasione. L’atmosfera sarà ulteriormente arricchita da un concerto di archi, mentre ai presenti sarà offerto un piccolo buffet per concludere in bellezza una giornata all'insegna della cultura e della riscoperta del nostro patrimonio. «L'inaugurazione del Salone Nobiliare rappresenta non solo un'occasione per ammirare un bene storico restaurato, ma anche per riscoprire e celebrare la bellezza e la ricchezza della nostra storia locale», commentano dall’amministrazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA