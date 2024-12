CERVETERI - Sta per volgere al termine il progetto "Conosciamo il nostro bosco" promosso da Scuolambiente e dal Comitato di zona di Valcanneto. Oggi tocca all'inaugurazione del "Sentiero dei diritti". L’ iniziativa ha visto protagonisti gli studenti delle classi della scuola primaria 5° M e 5° N dell’IC Don Milani. L’ Associazione e il Comitato hanno subito accolto con favore la proposta dell’insegnante Zena Zucchelli di creare due percorsi uno dedicato alla Carta dei Diritti dei Bambini dell'Unicef e l'altro dedicato al Cantico delle Creature di San Francesco. Per ognuno dei due sentieri i ragazzi hanno preparato una segnaletica a tema che riprende i contenuti ispirati ai diritti e al rispetto e all’amore per la natura. «I ragazzi hanno lavorato con molto impegno tutto l'anno scolastico, guidati dalle insegnanti, hanno studiato e hanno ideato con fantasia e creatività i cartelli che saranno una vera novità per i fruitori del Bosco», ha spiegato il presidente di Scuolambiente, Maria Beatrice Cantieri. Una proposta che ha ottenuto oltre che il patrocinio della Regione, anche quello dell'Unicef comitato di Roma che oggi sarà presente, con il sindaco Elena Gubetti e il dirigente scolastico, Riccardo Agresti, all’inaugurazione del "Sentiero dei diritti”, dedicato appunto ai diritti dei bambini. Un progetto che è stato possibile attuare in virtù del patto di collaborazione stipulato tra l’associazione Scuolambiente, il Comitato di zona Valcanneto e il Comune di Cerveteri proprietario del bosco, diventato comunale il 9 maggio del 2023.

