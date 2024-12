CERVETERI – Installati ad agosto del 2023, i quattro velox sull’Aurelia sono una fabbrica delle multe. Oltre 4.200, e il dato stima solo fino all’agosto del 2024. Perciò da conteggiare c’è ancora settembre e metà ottobre. Non sono poche considerato che i cittadini avevano anche protestato dopo l’installazione dei T-Red in entrambe i sensi di marcia e alle intersezioni con via Fontana Morella e con il bivio di Campo di Mare, individuati come due punti nevralgici della viabilità. Ma più di 350 multe in un mese per il passaggio con il rosso sono un segnale piuttosto preoccupante. Ciò comporta, secondo il regolamento relativo al codice della strada, 167 euro di sanzione e in aggiunta la decurtazione di 6 punti, 10 per chi ha la patente da meno di 3 anni. Nella “rete” ci sono finiti anche tanti residenti considerando che il velox è entrato in azione immortalando chi si apprestava a svoltare per entrare a Cerenova. I quattro impianti sono stati noleggiati dal comune etrusco per una spesa di oltre 160mila euro in 3 anni.

IL PRECEDENTE

Soltanto nel 2016 furono oltre 14mila le sanzioni recapitate a domicilio ad altrettanti conducenti indisciplinati. E molti erano finiti in trappola per aver oltrepassato ingenuamente la striscia bianca a terra in prossimità del semaforo. Situazioni favorevoli al comune di Cerveteri che incassò milioni di euro ma poi per un contenzioso con la ditta fu costretto a rimuovere i dispositivi, tornati nel 2023. Poi ci sono anche le telecamere sulla Furbara-Sasso per registrare il passaggio dei mezzi sprovvisti di assicurazione o senza revisione. Non c’è ancora un dato ufficiale ma è impietosa la prima stima con decine di autisti transitati ogni giorno senza assicurazione.

Tornando alla statale Aurelia, ciò che non è stato risolto in questa zona è la viabilità. Si continuano a creare file chilometriche dopo la nascita di un centro commerciale e l’apertura di una farmacia. I comitati hanno chiesto delle contromisure al momento senza ottenere risposte concrete.

