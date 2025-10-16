LADISPOLI - Dal 20 ottobre la farmacia comunale numero 4 di via Roma adotterà in via sperimentale un orario continuato (8:3 –19:30, dal lunedì al sabato) senza chiusura pomeridiana. Una misura che risponde alla necessità di rafforzare la presenza sul territorio, fronteggiare la concorrenza, fidelizzare la clientela e garantire maggiore accessibilità ai servizi farmaceutici, soprattutto nella fascia centrale della giornata, finora scoperta. Per il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando si tratta di «una scelta importante, voluta dall’amministrazione comunale e da Flavia Servizi, con l’obiettivo di rendere il servizio farmaceutico ancora più accessibile, efficiente e vicino ai bisogni della cittadinanza». Era una delle richieste maggiori della popolazione. «Desidero ringraziare la Flavia Servizi e tutto il personale delle farmacie comunali per l’impegno e la disponibilità dimostrati – prosegue il primo cittadino –. L’ampliamento degli orari di apertura rappresenta un passo significativo per garantire una maggiore continuità nell’assistenza farmaceutica e facilitare i cittadini che, per motivi di lavoro o familiari, non sempre riescono a recarsi in farmacia nei consueti orari». Per Grando è una svolta. «Il nostro obiettivo resta quello di offrire servizi di qualità, moderni e realmente utili. La salute è un bene primario e come amministrazione vogliamo continuare a essere al fianco della comunità, promuovendo iniziative concrete che migliorino la vita quotidiana delle persone».