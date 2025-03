CERVETERI – Nuova era per il campo sportivo del Sasso, per tutti il campo dei “Marchesi Patrizi”, da oggi diventato ufficialmente di proprietà comunale. Ieri mattina la sindaca, Elena Gubetti, si è recata a Roma per la firma dell’atto notarile con il quale si ufficializza il passaggio di proprietà dell’area dalla famiglia Patrizi all’Ente. Un iter burocratico e amministrativo lungo e complesso. «La vicenda è un impegno preso sin dai tempi in cui ho ricoperto per la prima volta il ruolo di assessore di questa città – sostiene Gubetti – recependo la richiesta dei cittadini del Borgo e della frazione, con Lucia Pulozzi, oggi nostra delegata territoriale in prima linea, ci eravamo attivati immediatamente per fare in modo che questo spazio, un tempo utilizzato come vero e proprio impianto sportivo dalla squadra di calcio del Sasso, tornasse ad essere nuovamente a disposizione della collettività e diventasse di proprietà pubblica». Essendo inutilizzato da moltissimi anni, il campo necessita di un restyling totale e di un ammodernamento completo. «Lavoreremo, anche insieme alle realtà locali, per fare in modo che presto possa tornare ad essere un punto di riferimento per lo sport e per il territorio», conclude il primo cittadino.

