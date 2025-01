CIVITAVECCHIA – Continuano i tentativi di furto nelle diverse zone di Civitavecchia, molti dei quali non sono andati a segno grazie a un incremento dei controlli messo in piedi dalle forze dell’ordine nelle ultime settimane. Una delle zone più colpite rimane di sicuro San Gordiano: Polizia e Carabinieri stanno creando dei veri e propri presidi per scongiurare un fenomeno che ha ormai preso piede in molte parti d’Italia. Naturalmente azzerare i furti a Civitavecchia è pressoché impossibile, sia per le dimensioni del territorio da coprire, sia per la carenza di uomini e mezzi delle forze dell’ordine. Dopo il caso dei ladri che per guadagnarsi la fuga non hanno esitato a speronare un’auto dei Carabinieri, la scena si è ripetuta, ma questa volta i militari dell’Arma hanno adottato tutte le precauzioni per evitare conseguenze spiacevoli.

La segnalazione come sempre è partita da alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di due veicoli sospetti nei pressi della loro abitazione. Il numero di emergenza Unico Europeo 112 ha inviato la chiamata a una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, che nel giro di pochi minuti ha raggiunto la zona segnalata. Qualcosa però deve aver disturbato i malviventi, che hanno fiutato il pericolo e hanno preferito allontanarsi a bordo delle due utilitarie sospette. E infatti, pochissimi istanti dopo, i Carabinieri sono giunti sul posto ma dei ladri nessuna traccia. Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso: noleggiano uno o più veicoli in città del nord fornendo documenti falsi e si avventurano alla ricerca di abitazioni da ripulire. Anche questa volta però è andata male: il rumore delle sirene ha indotto i ladri ad allontanarsi velocemente senza mettere a segno il colpo. Amaro lo sfogo dei residenti: «Siamo esasperati». Alcune abitazioni sono state prese di mira anche più volte nel giro di pochi mesi e c’è già chi si è organizzato in ronde familiari per salvaguardare i propri beni. Al netto delle polemiche e degli sfoghi, l’attività di controllo del territorio messa in campo da Carabinieri e Polizia sta dando i suoi frutti, ma la strada da percorrere è tutta in salita. Una battaglia impari tra chi ogni giorno fa i salti mortali per reperire uomini e mezzi da destinare al pattugliamento del territorio e si è specializzato nella professione di ladro, facendo ricorso alle tecniche migliori per raggirare la gente.