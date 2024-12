Un cittadino italiano residente a Sutri è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per aver bypassato il contatore e prelevato energia elettrica senza pagare alcuna bolletta dal 2017. La vicenda è emersa durante un’indagine condotta dai militari con l’ausilio del personale Enel che ha scoperto la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale. Secondo quanto emerso, il cittadino avrebbe manomesso il contatore presente nella sua abitazione, disattivato per morosità dalla società elettrica, e prelevato energia elettrica senza pagare alcuna bolletta. Dopo aver rimosso il sigillo e manomesso il contatore, l’uomo è stato scoperto e denunciato dai carabinieri.

Attualmente, il personale specializzato di Enel sta ancora conducendo verifiche per quantificare i kilowattora di energia prelevata e l’ammontare della somma dovuta.