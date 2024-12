Un cittadino romeno di 30 anni è stato denunciato per possesso e spaccio di stupefacenti. Nel corso delle ripetute azioni di controllo effettuate nel corso del fine settimana, una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Sutri ha fermato e denunciato l’uomo che, dopo un controllo e la successiva perquisizione è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish e il materiale per la suddivisione in dosi. I militari, dopo ver notato anomali movimenti nei pressi di un’abitazione, hanno monitorato la zona e notato come il presunto spacciatore attendesse il momento per recuperare le dosi da cedere. L’uomo è stato bloccato in strada e, non riuscendo a precisare i perché degli strani e repentini movimenti, è stato condotto presso l’abitazione dove, da un attento controllo, è venuta fuori la droga. Condotto presso la locale Stazione, al termine delle verifiche sulla sostanza, l’uomo è stato denunciato a piede libero per spaccio.