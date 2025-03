Si sono svolte oggi le operazioni di demolizione della carreggiata, in direzione Terni, della superstrada Umbro-Laziale all’altezza del viadotto Malle.

L’intervento è stato eseguito per garantire la stabilità del viadotto Malle, nel quadro di un più ampio progetto di ristrutturazione che dovrà concludersi entro l’1 aprile 2026. La demolizione è avvenuto con centinaia di microcariche con il supporto di tecnici specializzati e sotto la supervisione dell’Anas. Per consetire questa operazione, la strada è stata chiusa e il traffico deviato. La circolazione in superstrada è stata riaperta poi in giornata.

Il Comune di Orte ha fatto sapere che: “le operazioni di demolizione della carreggiata del viadotto Malle – ss 675 direzione Terni, sono concluse e la circolazione torna di nuovo regolare. Durante l’intervento il sindaco ha predisposto l’apertura del centro operativo comunale (coc), per coordinare tutte le attività di polizia locale e di protezione civile comune di Orte, con il supporto della polizia provincia di Viterbo. Non si sono registrate criticità del traffico nell’arteria stradale che percorre il territorio comunale”.