FIUMICINO - La fortuna ha fatto tappa a Fiumicino,finita dell’attenzione per un vincitore fortunato del SuperEnalotto.

Il concorso di venerdì 18 luglio 2025 ha portato una vincita significativa con un “5” da 30.310,15 euro.

Il vincitore ha centrato il “5” presso il Bar Carlo, situato in via della Scafa, 392. Questo risultato rappresenta un’importante vittoria per il giocatore fortunato e un momento di celebrazione per la comunità locale.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato vinto il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, mantenendo alta l’attenzione sul gioco e le sue potenziali vincite. Il jackpot per la prossima estrazione, prevista per martedì 21 luglio, è salito a 28,8 milioni di euro, alimentando ulteriormente l’entusiasmo e le speranze dei giocatori.