CERVETERI – Mare e solidarietà grazie al sup. «Oggi abbiamo scritto una pagina di storia. Per la prima volta in Italia, nella mia Sup School, è stato realizzato il primo evento per la cura». Soddisfatta più che mai l’istruttrice ed ex campionessa europea Roberta Mariani. Sport e impegno per la prevenzione e la cura per la lotta contro i tumori al seno: la raccolta ha raggiunto oltre mille euro. Tutto possibile nella frazione balneare di Campo di Mare grazie ad un’iniziativa speciale a cui più di 60 persone hanno aderito per una giusta causa pagaiando in mare per sostenere la ricerca. “Sup for the cure”, questo l’evento promosso alla Marina di Cerveteri, favorito ancora dalle alte temperature. «Quando si fa sport – prosegue Mariani che a Cerveteri è anche presidente della Consulta sportiva -, quando c’è motivazione nell’imparare qualcosa di nuovo e si respira unione, sostegno e passione, tutto è ancora più bello. Perché non si prevengono solo malattie fisiche, ma anche quelle psicologiche e invisibili, con la forza di una comunità che crede nello sport come stile di vita. Possiamo dirlo: abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Non abbiamo solo pagaiato ma abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare la differenza». La manifestazione, organizzata da Sup Fitness Italia Asd e Asd Marina di Cerveteri watersports, è andata a favore di Komen Italia e ha visto la partecipazione pure del sindaco etrusco, Elena Gubetti.

