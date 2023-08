SUTRI - Non ce l’ha fatta suor Anastasia Formentin, madre generale delle suore agostiniane del Divino Amore.

La religiosa era rimasta coinvolta in un terribile scontro sulla Cassia, tra Sutri e Monterosi. L'incidente era avvenuto intorno alle 11 del 16 agosto al chilometro 41: per cause ancora in fase di accertamento, l'auto guidata dalla suora, che viaggiava con a bordo una consorella, si era scontrata frontalmente con una vettura che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto e alla cui guida si trovava un uomo residente a Roma. Sia quest'ultimo che la consorella erano riusciti ad uscire autonomamente dall'abitacolo, per poi essere soccorsi dal personale sanitario del 118. Per liberare madre Anastasia dalle lamiere della vettura, invece, si era reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco partiti dal distaccamento di Civita Castellana.

Affidata alle cure dei sanitari, l’anziana era stata trasportata in gravissime condizioni con l’eliambulanza del 118 all’ospedale Belcolle, dove è poi deceduta.

Suor Anastasia Formentin era molto conosciuta: dal 2019 era madre generale del Divino Amore, a Roma, oltre alla scuola primaria e dell’infanzia, si occupava anche della casa famiglia. Profondo il cordoglio espresso da chi la conosceva attraverso i social. «A suor Anastasia va tutto il nostro amore, pensieri, gratitudine e riconoscenza. Ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite che non morirà mai, non si cancellerà mai. Ci manca già moltissimo. Siamo davvero addolorati». E ancora: «Mi ha accompagnata negli anni più felici e spensierati, fornendomi strumenti che ancora oggi sono parte fondamentale della mia vita».

«Il parroco don Vianey Sanchez Perez e la comunità parrocchiale della parrocchia Santa Maria Assunta in cielo di Bassano Romano – ha scritto don Vianey Sanchez Perez su Facebook – si unisce al dolore delle suore dell’istituto del Divino Amore per il rientro alla casa del nostro Padre Dio, della madre generale suor Anastasia Formentin. Il Signore le conceda l’eterno riposo in Paradiso. Condoglianze alla sua famiglia, al consiglio generale ed a tutti i membri dell’istituto Divino Amore. Offriremo la santa messa per lei e l’intenzioni della sua famiglia e quelle dell’istituto. Uniti in preghiera!».

Il funerale verrà celebrato lunedì 21 alle ore 11 nella basilica di San Pancrazio a Roma.

