CERVETERI - Dal centro cittadino arrivando fino alla Doganale, la situazione dei marciapiedi sembra essere la stessa ovunque sul territorio etrusco: sterpaglie, erbacce ricoprono completamente i passaggi destinati ai pedoni costringendoli a camminare lungo la carreggiata. E se in centro città, forse si dovrebbe rischiare poco di essere investiti (anche se purtroppo le cronache riportano spesso di investimenti, su arterie come proprio la via Doganale (che collega l’Aurelia e dunque il lungomare alla zona del lago) la situazione potrebbe diventare veramente rischiosa, soprattutto in orari serali.

«Per l’estate cerite propongo una nuova attività: la corsa ad ostacoli lungo quello che chiamano marciapiede della via doganale», scrive Francesco. In questo caso però, ad intervenire dovrebbe essere Città Metropolitana e non il Comune.

