CIVITAVECCHIA – «L’amministrazione comunale vada avanti in maniera spedita sul progetto di restyling di piazza Regina Margherita». A spronare la giunta guidata dal sindaco Marco Piendibene è l'associazione Amici del mercato di Civitavecchia. «Il Comune – proseguono - ha un progetto finanziato con i fondi del Pnrr da portare a compimento. Un progetto che deve vedere la luce nel più breve tempo possibile e che per noi operatori del mercato storico è di importanza vitale». Insomma, al netto di problemi che possono presentarsi strada facendo, l’opera di riqualificazione secondo gli operatori «non può essere in alcun modo messa in discussione e deve essere portata avanti. Ne va del lavoro di decine di famiglie». Nel corso dell’ultima riunione, il Comune si era impegnato ad effettuare verifiche in modo da trovare una soluzione per tutti gli operatori, alla luce della riduzione degli spazi dettata dalla riqualificazione. «Siamo certi – concludono - che l’amministrazione vorrà tenere fede agli impegni presi, sia in quella sede che in campagna elettorale». Parole che arrivano all’indomani del “caso alberi” con alcune associazioni che hanno espresso contrarietà all’abbattimento di alcuni alberi per il restyling della piazza. Un progetto al palo da troppo tempo che ha visto già tre amministrazioni e che, ora, gli operatori sperano possa finalmente vedere la luce.

Si resta in attesa dell’affidamento alla stazione appaltante per la gara che porterà all’affidamento dei lavori per circa 3 milioni di euro per il restyling di piazza Regina Margherita. Nelle scorse settimane l’amministrazione ha spiegato di essere al lavoro su alcune modifiche, come la possibilità di inserimento di strutture fisse per i mercatali, al progetto per renderlo più vicino alle esigenze degli operatori.

