MONTALTO DI CASTRO - Sorpreso con la cocaina e un coltello a serramanico: un 29enne è stato denunciato dai carabinieri nell’ambito di controlli effettuati nel weekend sul litorale di Montalto di Castro. I militari hanno passato al setaccio il territorio anche con l’ausilio dei cani antidroga.

La compagnia carabinieri di Tuscania ha predisposto infatti un servizio straordinario di controllo del territorio, al fine di garantire un sereno e civile divertimento notturno nella frazione Marina del comune di Montalto di Castro, che attira sul lungomare Harmine un elevatissimo numero di giovani e giovanissimi provenienti da tutta la provincia.

Il servizio si è svolto con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Roma Santa Maria di Galeria.

Sono state identificate e controllate 107 persone e 75 autovetture, con posti di controllo dislocati nei punti nevralgici.

Il 29enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di due grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per detenzione di oggetti atti ad offendere, in quanto sorpreso con un coltello a serramanico del genere proibito.

Due ragazzi di 28 e 26 anni, inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Viterbo per uso personale di stupefacenti, in quanto trovati in possesso rispettivamente di 1 e 0,5 grammi di hashish. L’unità cinofila ha fiutato subito odori sospetti all’interno delle macchine, continuando la sua ricerca, fino a quando i due ragazzi si sono visti costretti a consegnare gli involucri che nascondevano addosso.

