LADISPOLI – Non va proprio giù ai residenti quel cantiere interrotto da oltre un anno sul lungomare nord di via Marco Polo. C’è degrado e ci sono solo ferraglie a pochi metri dal mare. I pedoni non possono transitare e non si capisce perché i lavori procedano così a passo di lumaca per completare la ciclabile con annessa passerella di legno. Gli abitanti non ci stanno. «Gli interventi sono iniziati esattamente l’11 maggio del 2024 – punta il dito Giulia – ma qui è un cantiere aperto e subito abbandonato se non per qualche fugace apparizione. Ad oggi stiamo ancora così: senza l'unico punto d'ombra e la doccia pubblica, con il vento che butta giù le recinzioni lasciando materiali pericolosi alla portata di tutti e la vegetazione che ci è cresciuta nel frattempo. E soprattutto senza accesso alla spiaggia. L’estate si avvicina». Tante altre lamentele da parte chi vive in questo quartiere. L’assessore ai Lavori pubblici di Ladispoli, Marco Pierini, nelle scorse settimane aveva dato rassicurazioni in merito sulla ripresa del cantiere. Lavori che a breve dovrebbero partire in piazza Odescalchi, a poche decine di metri dal lungomare di via Marco Polo. Sarà una sorta di rivoluzione con la nascita di nuovi parcheggi per le auto necessari – secondo la valutazione dell’amministrazione comunale – per sopperire agli spazi cancellati per la costruzione della ciclovia.

