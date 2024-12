ALLUMIERE - "Sul Cammino dei Minatori alla ricerca delle tracce dell’Acquedotto Traianeo": questo il titolo della imperdibile escursione che si svolgerà domenica 15 dicembre, con appuntamento alle ore 9,30 ad Allumiere e che è prmosso dall'associazione "Trekking & Divertimento". Alle pendici dei Monti della Tolfa nel nord del Lazio è stato creato da pochissimi mesi un nuovo Cammino dedicato ai Minatori che estraevano l’Allume (materiale vitale per tutta la zona dal quale deriva anche il nome dell’attuale Allumiere).

Il cammino è strutturato su tre percorsi ad Anello che si affiancano e si snodano attraversando panorami naturali che vanno dalla faggeta depressa ai fitti boschi di castagno e corbezzolo fino a toccare la macchia mediterranea e angoli di campagna rurale sfiorando le vicine coste.

Non mancano in questo splendido angolo di Maremma Laziale anche preziosissime tracce lasciate dall’uomo a partire dall’Acquedotto Traianeo che partendo dai vicini monti delle Tolfa raggiungeva l’attuale Civitavecchia per rifornire la flotta dell’antica Roma e le tracce lasciate dei Minatori con le loro cave e antiche fornaci.

"In questa escursione ripercorreremo il sentiero Viola che partendo dal centro storico di Allumiere attraversa fitti boschi di castagno e corbezzolo (portatevi un sacchetto ne raccoglieremo i frutti e vi darò la ricetta per prepararvi una gustosissima e facilissima marmellata) e segue le tracce dell’antico Acquedotto per poi aggiungere l’Eremo della Santissima Trinità dove faremo la nostra pausa pranzo - spiegano gli organizzatori - completeremo quindi, l’anello che ci farà immergere nella natura più rustica e nelle tracce dei millenni di storia di questo territorio.

Sarà possibile in maniera del tutto volontaria farsi rilasciare le "Credenziali del Viandante" che attestano il completamento del Cammino al costo simbolico di 2euro da versare direttamente presso la ProLoco o i bar convenzionati.

Tutti i dettagli sono nel link https://www.facebook.com/events/596947499552094. Per info e prenotazioni contattare Giancarlo Conte al 3472931752 (preferibilmente WhatsApp). Per ricevere gli aggiornamenti su tutte le prossime escursioni basta iscriversi al canale WhatsApp Trekking & Divertimento, dove si potranno ricevere solo gli aggiornamenti sugli eventi in modo sicuro; oppure accedendo al Canale Broadcast di Facebook Messenger https://m.me/j/AbbVgGBtO_bwVh5b/; oppure ancora unendoti al canale Telegram Trekking & Divertimento https://t.me/trekking_roma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA